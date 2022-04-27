送愛到宜蘭收容所！慈濟贈防疫物資

近期宜蘭收容所傳出群聚案，讓各界相當關注。慈濟基金會為了關懷移民署宜蘭收容所，於4月26日特捐贈安心祝福禮與防疫物資，表達關愛及慰問，力挺移民署宜蘭收容所度過此次受收容人及工作人員染疫難關。本次捐贈快篩試劑900劑、醫療口罩3,000片、防護面罩500只、隔離衣500件及安心祝福禮（含淨斯本草飲及淨斯穀糧等）350份等物資。





我是廣告 請繼續往下閱讀

這些眾多物資捐贈點交於宜蘭靜思精舍，由慈濟基金會蔡照和師兄代表致贈移民署宜蘭收容所，希望這些物資能讓受收容人及工作人員在精神上發揮安心祝福之效、身體上發揮防衛抗疫之效。





移民署北區事務大隊宜蘭收容所執行收容、遣送工作，秉持服務、人道關懷精神及依法行政等作為，使受收容之外來人口安心度過收容期間，並早日順利返國。近日疫情嚴峻，宜蘭收容所仍依據指揮中心防疫規範積極防疫，但因病毒傳染力太強，造成許多受收容人及工作人員染疫。





宜蘭收容所所長林俊良表示，感謝慈濟基金會多次捐贈防疫物資，這次又慨然捐贈十分感謝，除了守護宜蘭收容所全體人員的健康與安全外，愛心振濟傳達暖意，為移民署提供正面且溫暖的力量。



