英美研究5%染疫男陰莖、睪丸萎縮？國內泌尿科醫師這樣說
國內新冠肺炎單日確診屢創新高，每天數千人的確診數不只讓大家憂心忡忡，染疫後即便只是輕症，所帶來的後遺症如味覺喪失、肺功能下降等狀況更讓人害怕。根據英國《太陽報》指出，一名30歲美國男子染疫痊癒後，陰莖竟縮短了1吋半（約3.8公分），「新冠陰莖」確實存在，而且目前尚不可逆，英國倫敦大學研究更發現，確診男性中有5%會出現睪丸或陰莖萎縮！不過書田診所泌尿科主任醫師周固認為，國內至今臨床上還沒有看過類似的案例，且Covid-19病毒目前已知是針對呼吸道造成傷害，是否會影響到其他身體器官造成後遺症，需要經過長時間追蹤病人健康狀況才能得知，目前還無法斷言。
近來疫情大爆發，許多人都在思考如何抗疫，以及降低後遺症所帶來的傷害，但除了醫界稱為「長新冠（long Covid）」的疲勞或呼吸急促等後遺症，一名美國男子的後遺症卻是「陰莖竟縮短了1吋半（約3.8公分）」。對此倫敦大學曾對長新冠症狀進行研究，對象多達56國203個病例，結果發現約有5%男性在確診後出現陰莖或睪丸縮水情況，約15%則有勃起性功能障礙。泌尿科醫師認為，部分男性確診後會有勃起問題，可能是因血管損傷無法完整充血導致陰莖縮小，男性只有在身體本身出問題引發勃起性功能障礙後，才可能面臨陰莖縮小的情況。
周固指出，歐美因為有大量新冠肺炎確診病例，進行相關研究可能有些初步結果，但是否就能斷言染疫後造成男性陰莖、睪丸傷害，其實還有很多的疑慮。目前Covid-19病毒只能知道會對呼吸道造成嚴重傷害，對其他器官是否造成長期影響，必須長時間觀察確診患者才能斷言，對於研究的真實性無法臆測。而國內確診病例相較於國外數量算少，臨床上目前也都還沒有看到類似情形。
周固強調，臨床上比較常見的情形，是男性患者打完疫苗之後，出現血尿、小便疼痛、發炎等下泌尿道症狀，且年齡層有老有少，這是有觀察到的情形，至於是否真的與施打疫苗相關，也有帶進一步研究才能確認。
新光醫院感染科主任黃建賢也說，目前國內並沒有看到病患有出現類似陰莖、睪丸縮小的後遺症狀，也沒有相關研究。