輝瑞BNT可望本周簽約　兒童疫苗數量暫不確定

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薛瑞元回應，BNT疫苗涉及台灣與輝瑞、BNT、上海復星四方合約談判，談起來較複雜，但應該可以在這周簽約，後續就會有運送疫苗的排程，至於包含多少兒童疫苗，「目前沒辦法跟大家報告。」
林奕華接著詢問，現行快篩採鼻腔採檢，但兒童害怕桶鼻、鼻膜薄易流血，而國外已有唾液快篩，我國何時可開放多樣性快篩試劑供選擇？
薛瑞元說，目前唾液快篩試劑需經過EUA（緊急授權），但還沒廠商來申請，歡迎相關業者向衛福部申請，讓國民有更多元的選擇。
立委張廖萬堅、范雲等人詢問，台北市政府初步統計有意願接種疫苗的學童比率不到一半，大約48％，教育部與衛福部認為高還低。
薛瑞元表示，家長沒有充分了解，只是在「憑感覺」回答，衛福部和教育部會努力，提供更充分的資訊。
教育部長潘文忠說，6歲至11歲兒童疫苗5月2日開始施打，會比照先前12至未滿18歲BNT校園接種方式進行，若以比率來看，12歲以上學生第一劑疫苗接種率達88%、第二劑達80%，但孩子年紀越小，父母會越擔心，台北市的統計比率只是參考，重點還是要讓家長了解資訊後，才能充分決定，因此會請學校盡早發放接種須知和意願書，並給予至少7天的思考期。
張廖萬堅認為，歐盟、加拿大、美國兒童疫苗接種率低，台北市調查也不到一半，顯示家長的恐慌，盼相關單位加強宣導。
另外，林奕華詢問，兒童校園集中接種疫苗，是否能請疫苗假，擔心較小的孩子會害怕，家長能否入校陪同？
潘文忠指出，目前仍維持校園減少不必要人員出入，以減少染疫風險，校園集中接種疫苗會有相關醫護人員陪同，家長不用擔心，另外，學生本來就有疫苗假可使用，若身體不適、有照顧需求，家長也能請防疫照顧假。
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