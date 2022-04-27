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居隔外出遭罰被嘲！屁孩為此鬥毆打破頭　又1人違規外出

▲新北市一位少年在網路嘲笑居隔外出被罰150萬的男子，不料因此惹禍上身，被同為國中生的對方好友在公園圍毆。（圖／翻攝畫面）
▲新北市一位少年在網路嘲笑居隔外出被罰150萬的男子，不料因此惹禍上身，被同為國中生的對方好友在公園圍毆。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 12:13:08

COVID-19疫情升溫，意外造成一起青少年聚眾鬥毆事件。新北市一位詹姓少年在網路上嘲諷居家隔離偷跑被重罰的莫姓男子，引來莫男好友曾姓少年不滿，找來8位同學助陣，到公園堵人，詹姓少年慘被打得頭破血流。警方循線逮回所有人，更發覺曾姓少年帶去的打手中，有一位目前也正在居家隔離，竟還違規外出打架，全案依傷害、妨害秩序罪送辦，並通報衛生局處理。

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據了解，目前就讀國中的詹姓少年於個人IG轉傳梗圖，嘲笑居檢外出被重罰150萬的新北莫姓男子，結果被隔壁班的曾姓少年得知，曾姓少年與莫男交好，故趁詹姓少年在公園打球時，找了8位同學一起去堵人。

結果9人對著詹姓少年一陣猛打，一旁路人趕緊報警。警方到場時打人少年已經離去，詹姓少年頭部外傷、右側枕部頭皮擦挫傷、左側上背部挫傷、雙側臀部挫傷，幸好沒有生命危險。

警方之後循線將打人少年逮回，9人都未成年，平均才15歲，訊後依傷害、恐嚇、妨害秩序等罪嫌函送新北少年法庭偵辦。而更誇張的是，警方發現其中一位參與打人的吳姓少年，自己也是被列為居家隔離的對象，竟違規外出打架，將通報衛生局處置。至於揪眾打人的曾姓少年是否有受到莫男教唆，警方將進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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