中國封控、地緣政治影響 群創：產業供應鏈確實有負擔
Touch Taiwan 2022智慧顯示展覽會今（27）日登場，針對近期中國大陸封城、國際地緣政治緊張等，是否影響產業景氣。群創董事長洪進揚坦言，確實影響供應鏈造成負擔，包括影響客戶拉貨意願，另外價格也呈現低位運行。但他也強調市場需求面不會只有電視或NB，像是群創有浮空影像或是搭配AR等各項設計，因此相信未來12到18個月，應該是會比過去來得更好。
群創董事長暨執行長洪進揚與總經理楊柱祥今日現身Touch Taiwan會場，洪進揚坦言，中國封控與俄烏情勢確實對供應鏈造成負擔，尤其是第二、第三季影響劇烈，當中也包括客戶拉貨意願，另外價格也呈現低位運行。他表示，過去產能成長率有到6至7%，但未來5年成長率可能僅1%多。
但即便如此，洪進揚強調市場需求不是只在電視或NB，各家會開發出新的技術運用，如群創有浮空影像或是搭配AR等各項設計，這樣的效應會慢慢擴散，因此仍相信未來12或18個月會比過去更好。另外，他也說中國大陸封控，讓異地備援顯得更加重要，而群創在台灣有一定數量的模組產能，能供給電視或車用，這讓群創在供應鏈上有一定優勢。
Touch Taiwan 2022智慧顯示展覽會於4月27日至29日在台北南港展覽館舉行，群創揭曉最新元宇宙（Metaverse）多元應用產品，包含首發大尺寸浮空顯示器、全系列高階VR、高規電競顯示器等。其中，群創獨步全球首發展出高達140公分「大尺寸浮空影像顯示器」，透過領先業界具備整合大型顯示基板能力與特殊光學設計，將影像栩栩如生浮現於眼前，打破空間限制，未來市場上將可與新型態電商與智慧教育等場域應用結合。