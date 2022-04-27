快篩劑庫存不足　侯友宜：今日所需數量都不會有問題

新北市長侯友宜昨（26）日向中央喊話，市府庫存的快篩劑只剩1天，引發各界的關注；對此，侯友宜今（27）日回應，新北市已訂了140萬劑的快篩劑，再加上中央也會補助，現階段都還可以處理，而今日所需的數量都不會有問題。
侯友宜指出，有關快篩試劑的部分，他昨日也去了解快篩工廠，並協助他們擴廠增加生產線、增加量能，最主要是它的價錢能夠壓低下來，也讓要使用篩劑的公務單位及市民朋友都能使用上，這才是我去的最大目的；新北市早在半個月前就訂130萬劑，最近又訂10萬劑，目前已達到140萬劑，它會陸陸續續的交貨，再加上中央也會補助，篩劑應該在今天都不會有問題的。
針對侯友宜曾提及派發居隔通知單的人力短缺，如今要派發快篩劑的人力是否足夠嗎？今日會有多少人解隔離？侯友宜表示，目前用多元的方式來派發快篩劑，過程中都會隨時的檢討、隨時調整，也會找區公所、衛生所，還有找相關的單位來研究，如果在哪一個環節遇到困難，就隨時調整步伐，把它做好；此外，今天日解隔的人數，下午的記者會一併做公布。
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