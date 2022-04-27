T1／最夯球星首週票選揭曉　魏嘉豪超車胡瓏貿暫居人氣王

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子弟兵變身人氣王，特攻總教練李逸驊開心地說：「恭喜嘉豪目前暫居領先，他從中華隊回來後，球技真的精進很多，感謝球迷們的熱情支持。」李逸驊還趁機幫球隊的另一位候選人阿巴西拉票，他說：「別忘了我們還有1個阿巴西，身為聯盟的本土得分王，又是聯盟單場最高52分的紀錄保持者，也希望能夠獲得球迷多多力挺。」目前阿巴西以1800票僅排名第4。
台灣啤酒英熊兩大球星蔣淯安和黃聰翰，第一階段票選結果也不如預期，蔣淯安僅以857票排第6，黃聰翰以369票排第11，讓英熊總經理哈孝遠不免為他們叫屈，哈孝遠說：「蔣淯安是台灣不分聯盟數一數二的本土頂級控衛，同時截至目前為止也拿下過兩個月的單月MVP，私下更是超級愛家人的好爸爸，在體育圈堪稱近乎零負評的好球員，他應當得到更多的支持。黃聰翰也是中華隊愛用射手，和小安一樣為新手奶爸，更因為個性隨和好相處，在籃球圈、球迷間也有相當好的人緣，希望台啤球迷們都能站出來，用選票挺一下我們這兩位優秀的球員。」
高雄全家海神布銳克曼（Jason Brickman）和臺中葳格太陽桑尼（Sani Sakakini）分別是唯一獲得球隊提名參加票選的亞外和洋將，布銳克曼本季打出聯盟助攻王身手，海神能夠提前鎖定龍頭位置，布銳克曼居功闕偉，但他目前也僅以1057票暫居第5，還需高雄球迷更多奧援，才能在隨後的票選急起直追；身為聯盟「最強洋將」，桑尼本季全方位帶領太陽打出佳績，但目前卻僅拿到284票，暫時敬陪末座，太陽總經理汪蔚傑說：「桑尼對太陽的重要性已經不用多說，光是2座單月最佳外援就說明一切，希望他的表現能夠獲得更多球迷的認同，大家一起用選票支持他。」
桃園雲豹40歲「馴獸師」張智峰曾在SBL時期單季包辦年度MVP和總冠軍賽MVP，本季季中他復出再戰，曾一度引發「峰哥旋風」，可惜先前不慎右手掌骨骨折，球季提前報銷，但他仍獲雲豹提名，目前以458票暫居第9。
聯盟「最夯球星」球迷票選活動從4月20日下午5點開跑，預計至5月11日下午5點截止，投票網址傳送門https://reurl.cc/VD3y0b，球迷們只要以臉書帳號登入即可投票，每人每日限投一次。
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