《原子少年》確診累積43人！Ella、周湯豪、坤達狀況曝光

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《原子少年》3人確診後，今染疫數字上升至43人，其中包含選手和工作人員，製作單位「野火娛樂」對此解釋：「週六有確診選手出現後，陸續有人不舒服進行快篩呈陽性，陽性的都有去做PCR，所以現在累積43人，選手32位、工作人員10位、藝人木木1位，大家都是輕症狀跟無症狀，還會再觀察，原本這週的相關活動也都取消了。」因染疫數字越擴越大，選手們坦言：「準備了很久的舞台，卻沒辦法對抗病毒。」心情十分沮喪。
該節目因染疫人數擴大，「野火娛樂」表示，節目有存檔，會照常播出，至於5月下階段錄影安排評估中，也透露星際導師們陳嘉樺、周湯豪、坤達、田一德未受影響。
該節目製作單位錄製過程嚴格，除管控人數之外，進場人員都須施打至少二劑疫苗、提供快篩陰性證明，未演出前的選手及工作人員必須持續配戴口罩，但在遵守防疫規定之下仍然發生確診狀況，令人遺憾。總製作人詹仁雄表示：「面對病毒不恐慌，該怎麼做我們隨時應變。」四位導師們上週得消息後，十分關注選手們的身心狀況，也立即自行快篩，會持續注意自身健康狀況。
《原子少年ATOM BOYZ》每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》官方YouTube頻道播出。
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