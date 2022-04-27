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《原子少年》確診累積43人！Ella、周湯豪、坤達狀況曝光

▲《原子少年》選手加藝人共43人確診。（圖／資料照）
▲《原子少年》選手加藝人共43人確診。（圖／資料照）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-04-27 13:21:35

台灣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》播至第2集，各行星練習生表現可圈可點，表演深受觀眾討論，亦得到陳嘉樺、周湯豪、坤達、田一德等導師認同。原子少年們台上賣力演出，台下努力宣傳自我，原定24日將現身西門町擔任服飾品牌一日店長，卻爆出有3位練習生確診，今（27日）已累積至43人染疫，製作單位「野火娛樂」向《NOWnews今日新聞》表示工作團員落實防疫，目前公開活動都已取消，節目有存檔，會照常播出，5月的錄影行程商討中。

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▲《原子少年 AtomBoyz》首錄記者會。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）
▲陳嘉樺、周湯豪、坤達、田一德等導師未受影響。（圖／資料照）
《原子少年》8位選手原定24日出席西門町擔任一日店長，但其中3名22日快篩陽性，隔日做PCR檢測確診，選手立即配合政府指示隔離，相關人士亦進行快篩，包括星際導師Ella、周湯豪、坤達、田一德及選手們都採取緊急措施，其他練習生也陸續在IG曬出快篩陰性跟粉絲報平安。

《原子少年》3人確診後，今染疫數字上升至43人，其中包含選手和工作人員，製作單位「野火娛樂」對此解釋：「週六有確診選手出現後，陸續有人不舒服進行快篩呈陽性，陽性的都有去做PCR，所以現在累積43人，選手32位、工作人員10位、藝人木木1位，大家都是輕症狀跟無症狀，還會再觀察，原本這週的相關活動也都取消了。」因染疫數字越擴越大，選手們坦言：「準備了很久的舞台，卻沒辦法對抗病毒。」心情十分沮喪。

該節目因染疫人數擴大，「野火娛樂」表示，節目有存檔，會照常播出，至於5月下階段錄影安排評估中，也透露星際導師們陳嘉樺、周湯豪、坤達、田一德未受影響。

該節目製作單位錄製過程嚴格，除管控人數之外，進場人員都須施打至少二劑疫苗、提供快篩陰性證明，未演出前的選手及工作人員必須持續配戴口罩，但在遵守防疫規定之下仍然發生確診狀況，令人遺憾。總製作人詹仁雄表示：「面對病毒不恐慌，該怎麼做我們隨時應變。」四位導師們上週得消息後，十分關注選手們的身心狀況，也立即自行快篩，會持續注意自身健康狀況。

《原子少年ATOM BOYZ》每週日晚間10點在《NOWnews今日新聞》官方YouTube頻道播出。

▲夯團《原子少年》昨天公布主題曲，80人舞整齊度讓網友驚艷不已。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》練習生因疫情心情沮喪。（圖／野火娛樂）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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