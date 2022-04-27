女移工四度工傷、差點截肢！醫生呼籲政府重視工安

來台工作的移工時常面臨高危險、高工時和低薪的工作，1名45歲黃姓女外籍移工來台工作期間，4次發生意外，造成手指受傷。最近一次為去年12月，因工作造成左手第3、4指被沖床機器壓到皮開肉綻，幾近截斷，經送往部立豐原醫院急診室就醫，經傷口外科主任陳明澤緊急手術後，將受傷的手指保留，避免截肢，陳明澤呼籲相關單位應重視移工的工作環境安全，以避免一次又一次反覆受傷，甚至免不了截肢的命運。





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黃姓女外籍移工被送到醫院時，見到陳明澤醫師就說，「這是我第4次受傷了，前幾年我手受傷，也是陳醫師你幫我治好的，我這次的傷勢嚴不嚴重？會不會截肢？」陳明澤見狀只能安慰黃女，「妳這次受傷比前幾次都還嚴重，我也沒有把握手指頭是否有無壞死，我一定會盡力，先安排入院手術。」





陳明澤表示，除了在手術中盡量以無菌的方式將破碎的組織縫合回去，盡可能的保留手指長度，黃女在術後更配合高壓氧及循環藥物治療，經過兩個多月的傷口照護及復健，目前手指長度沒變太短，手指的靈活度也慢慢恢復中，黃女慶幸四度受傷後手指沒有被截肢，不過歷經4次工傷意外，讓她下定決心離開現在的工作環境。





陳明澤指出，豐原醫院附近有很多中小企業及豐洲工業區，常有外籍移工手部受傷被送到急診，考量指頭運作功能對年輕病患來說其為重要，因此都會盡量試著保留指頭長度，但另一方面，他也認為台灣應該要更重視這些外籍移工的工作環境安全，以避免一次又一次反覆受傷，釀成無數樁人間悲劇。



