母親節蛋糕限定登場　在家慶祝也有儀式感

▲「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」特別選用台灣包種茶以及紅心芭樂製作。（圖／LA ONE 烘焙坊提供）
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▲「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」特別選用台灣包種茶以及紅心芭樂製作。（圖／LA ONE 烘焙坊提供）
慶祝母親節除了吃大餐、買禮物，很有儀式感的「蛋糕」也深受消費者青睞。LA ONE烘焙坊，今年特別以「專屬媽媽的台灣好滋味」 為題，推出限定款蛋糕「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」；漢來美食有冠軍蛋糕「盛綻」；亞尼克生乳捲今年主打「燕麥蔓越莓」生乳捲；饗賓旗下蔬食連鎖品牌「果然匯」首度推出母親節全素「伯爵葡萄柚旦糕」。
LA ONE母親節限定蛋糕「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」特別選用台灣包種茶以及紅心芭樂來製作，點心主廚以茶入甜點並結合在地果實，粉嫩草綠色蛋糕給人十分放鬆與清涼印象，而簡約細緻的蛋糕外型設計，呈現高雅感；主體為包種茶白巧克力慕斯有著清爽的茶香余韻，入口時還可以吃得到柔軟紅心芭樂果肉，中間搭配酸香的檸檬泡泡夾層，充滿茶香與果香、風味多元，微酸微甜的滋味讓人回味無窮。即日起至5月1日只要預訂結清6 吋「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」即享85 折。 ▲「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」粉嫩草綠色蛋糕給人十分放鬆與清涼印象。（圖／LA ONE 烘焙坊提供） 今年漢來美食推出的母親節冠軍蛋糕「盛綻」由點心坊師傅蘇靖翔研發，巧妙結合巧克力、香橙、牛奶、檸檬、杏仁等元素，寓意「母親用生命孕育孩子，只願孩子如花般盛開綻放」，更在台灣蛋糕協會舉辦的2022年「GÂTEAUX 盃台灣蛋糕技藝競賽」職業組慕斯類中勇奪冠軍。 ▲「盛綻」寓意「母親用生命孕育孩子，只願孩子如花般盛開綻放」。（圖／漢來美食提供） 知名甜點「亞尼克生乳捲」今年母親節主打「燕麥蔓越莓」生乳捲，首度跨界穀物領先專家「桂格」聯名打造濃厚燕麥風味，搭配北海道奶霜、蔓越莓，CP感完美詮釋 。即日起至5月1日品嚐聯名捲，於愛心吊牌寫下穀勵媽媽的話並上傳亞尼克臉書指定貼文、 完成公開分享即可抽超狂大獎價值逾4萬元「米其林全家餐」。 ▲「燕麥蔓越莓」生乳捲首度跨界穀物領先專家「桂格」聯名打造濃厚燕麥風味。（圖／亞尼克提供） 饗賓旗下蔬食連鎖品牌「果然匯」首度推出母親節全素「伯爵葡萄柚旦糕」，貼心回應素食族的需求。此外，饗泰多人氣泰式奶茶變身的「泰式奶茶生乳捲」，以及開飯川食堂的綿密奶香「熊貓哥黑白配生乳捲」，而去年受美食家肯定的獲獎蛋糕「莓好馨意」也重磅回歸，酸甜不膩的莓果滋味，再度討好婆婆媽媽的嘴和心，四款蛋糕通通可以單點。 ▲「莓好馨意」呈現酸甜不膩的莓果滋味。（圖／饗賓提供）