5歲就開始輔選！蘇巧慧從漫畫「進擊的巨人」中領悟民主

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蘇巧慧認為，漫畫不該再被視為洪水猛獸，也可是教育的載具之一，能推介台灣的文化，或是傳遞正面的教育意義。她便從漫畫「進擊的巨人」當中，省思到人人都可以是英雄，為了追求自由，大家必須要付出更多的力量去進行遊說和廣交盟友。
蘇巧慧也在節目中談到自己對影視產業的願景，像《全明星運動會》這樣結合運動的綜藝類節目，結合造星創造出觀眾喜歡的內容非常厲害。她看好台灣的綜藝類節目的發展，也期待能有更多元的綜藝類節目，才能夠打造台灣自己的舞台，發揮本土娛樂產業的軟實力。
經歷了各種不同的人生經歷跟身份的轉換，蘇巧慧認為，「看事情的角度會不一樣」。她也以自身經歷和家長分享，親職教育的重點在於鼓勵小孩多做嘗試，家長也盡量與時並進，去接觸新的、不一樣的事情。越豐富的生活經驗、知識的累積，都能轉化成成長過程看待這個世界能夠有更圓融的角度。
民進黨網路社群中心范綱皓主任表示，「耳朵出遊不出油」收聽群眾穩定上升，透過不同媒介去接觸不同的選民，正如蘇巧慧強調的，以不同載體去傳達公共事務與政策立場，這是民主政治的正面互動。
范綱皓說，民進黨也會以不同的網路社群平台去進行溝通，讓選民能夠更清晰理解政治運作，並滿足不同年齡層、不同網路社群使用者的習慣。