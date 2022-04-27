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監所最新防疫策略　新收容人先隔離14天

▲因應疫情，法務部召開應變會議。（圖／NOWnews資料照）
▲因應疫情，法務部召開應變會議。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-27 13:00:33

本土疫情四處擴散，還蔓延到司法圈，台北地檢署有8名法警確診，隨後在台北看守所也發現，有5名新收容人於隔離期間確診。法務部為此召開應變會議，決議新收容人一律快篩，收置新收隔離區，滿14天採陰才移到一般收容區。

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從發生COVID-19疫情以來，法務部制訂及落實各項防疫指引及規範，但面對來勢洶洶的變種病毒，仍擋不住零星個案確診。

為因應「新台灣模式」之防疫策略，法務部長蔡清祥要求持續落實防疫措施，以「減災」為目的，以「重症求清零，有效管控輕症」為目標，透過積極防疫，兼顧正常上班及監所囚情安定，因此責令所屬系統盤點、檢視過去的防疫規範，並採取精進措施。

法務部26日召開「超前」防疫應變會議，由常務次長張斗輝主持，邀集所屬檢察、調查、廉政、矯正、行政執行五大系統，將近日檢察、矯正機關發生少數染疫個案列入，討論應處事宜，以精進防疫，並依照指揮中心建議，針對感染風險較高的矯正機關「源頭管理」。

目前拍板，各矯正機關分別設置新收隔離專區，且將既有收容區域規劃為確診者照護區、密切接觸者觀察區、一般收容區；新收收容人一律快篩、收置於新收隔離區檢疫，滿14日後PCR採檢呈陰性反應，再移至一般收容區，落實分艙分流管理，嚴格管控染疫風險；此外，持續提升矯正機關職員及收容人疫苗接種率，以強化群體免疫保護力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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