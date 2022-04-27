過敏元凶不是塵蟎！正確是「它」在搞鬼：用濕布打掃很NG

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1.台灣民眾多數人認為住家的灰塵是由外部帶回家中的，更有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤。但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。
2.民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
塵蟎已是居家環境中公認最重要的過敏原。但事實上，會誘發過敏反應的主要根源是塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或是屍體等。家醫科醫師林娜蓉解釋：「塵蟎以進食人類或動物的皮屑與毛髮或環境中的黴菌維生，且每隻塵蟎每日約可產生20-30個糞便，這些排泄物含有高度致敏的蛋白質，已是國際公認與過敏性疾病相關的分子。而台灣氣候溫暖潮濕，正提供塵蟎孳生的絕佳環境，塵蟎越多，相對潛在的過敏威脅也越大。」
醫師就建議，抗敏首重居家環境品質，除了維持室內的溫濕度與避免選用易聚集灰塵的家用品如地毯或布質沙發等，徹底清潔隱藏在家中的灰塵與過敏原更是關鍵。
同時在打掃上提醒，因多數人打掃時偏好先使用濕抺布、掃把甚或鷄毛撢子等將灰塵擦拭與掃除，但使用濕抹布除了容易殘留細菌在手上，除塵效果有限，也可能增加環境濕度，讓肉眼看不見的塵蟎與細菌持續孳生，而使用乾抺布或掃把，則特別要注意清潔過程的揚塵問題，避免增加對人體健康的危害。
此外，從Dyson的調查數據也發現，60%的台灣民眾只有在家中地板有灰塵時才進行打掃，且只有不到三成（28%）的民眾平均一個月進行一次深度清潔，與全球的平均數據（88%與71%）相比，台灣打掃頻率相對較低。但在疫情影響下，有三成(31%)台灣民眾在疫情影響下提高打掃頻率。
林娜蓉醫師建議：「除了提升並建立規律的打掃習慣，在打掃時配戴口罩、搭配空氣清淨機可減少空氣中的污染，此外，可善用具備強勁吸力的吸塵器採取先乾後濕的清掃原則。」