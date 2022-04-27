大國藥妝限時3天下殺6折！直送台灣免運 趁日圓新低囤貨
雖然好久無法出國，大家一定沒有忘記號稱全日本藥妝店最便宜的「大國藥妝Daikoku Drug」，去年底正式開啟有中文介面的台灣線上專賣店，國人慣用的大正製藥感冒藥、EVE止痛藥、合力他命維他命、眼藥水等藥品，零食伴手禮、美妝保養品、保健食品等，通通可以信用卡線上付款、跨國運送，最快3～7日即可直送台灣。隨近期日幣匯率走貶，創下新台幣兌換日圓現鈔賣出價牌告價0.22字頭新低點，大國藥妝推出限時3天「下殺6折」限量折扣優惠，而且消費滿10,000日圓（約合台幣2,300元）即可享免EMS國際運費。
大國藥妝對抗疫情推出日本超人氣生活醫藥品大降價，4/26～4/28每日11:00～13:00、19:00～21:00，兩小時限定每日一物下殺6折。搭配四月份大國春遊記活動，全館每筆訂單消費滿10,000日圓（約台幣2,300元）以上、4公斤以內即可享有免EMS國際運費。還有加購第2件半價、醫藥品健康食品7折、食品8折、新商品7折、精選人氣優惠套裝等活動，一起囤貨更划算有感。
大國藥妝開啟有中文介面導覽的線上專賣店，專營台灣市場，國人只要於台灣線上專賣店瀏覽，網站內商品介紹以中文和日文併行，商品價格是以日幣金額為計算，可直接使用台灣信用卡付款結帳購買。隨近期日幣匯率走貶，創下新台幣兌換日圓現鈔賣出價牌告價0.22字頭新低點，趁此時購買換算下來相當精省。
而且全館每筆訂單消費滿10,000日圓（約台幣2,300元）以上、4公斤以內，即可享有免EMS國際運費。出貨後商品是由日本大國藥妝大阪總公司直送台灣，預計最快約3～7日可送達台灣指定消費地址。
※【NOWnews 今日新聞
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