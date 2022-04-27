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台積電跌20元！台股終場跌341點　唯疫情概念股亮眼

▲台北股市今（27）日遭血洗，終場跌341點，收在16303點，跌幅2%以上，成交金額新台幣2975億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（27）日遭血洗，終場跌341點，收在16303點，跌幅2%以上，成交金額新台幣2975億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-27 13:58:49

受到美股重挫影響，台北股市今（27）日也遭血洗，盤中一度跌逾400點，來到16219點，終場跌341點，收在16303點，跌幅2%以上，成交金額新台幣2975億元。晶圓雙雄跌多，權值股台積電今跌多，終場跌20元，收在526元，跌幅多達3.6%，聯電跌近3%，其他重要電子股如聯發科、南亞科、緯創也熄火。而疫情概念股表現亮眼，其中合世與優盛飆漲停。

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權值股台積電今跌多，終場跌20元，收在526元，跌幅多達3.6%。聯電同樣綠光罩頂，終場跌近3%，來到44.4元。其他晶圓代工如世界先進、力積電也綠油油，分別跌3.4%與1.5%。其他重要電子股，如聯發科也弱勢跌3%，南亞科、和碩、大立光、緯創跌1到3%之間。

國巨祭出庫藏股逆勢抗跌，今年第一季獲利達62.44億元，季增31.8%、年增24.7%，每股純益11.59元，寫下歷年同期新高紀錄，今盤中翻紅，終場漲8元，收在407元，漲幅2%。疫情概念股表現亮眼，中化、美吾華、杏輝、訊聯、永日、亞諾法、盛弘漲3到6%，合世與優盛飆漲停。

針對台股又暴跌，財政部長蘇建榮今日表示，美國升息、俄烏戰爭對台灣金融市場有所影響，國安基金幕僚同仁會密切注意台股動向。至於國安基金何時進場護盤？他則表示，要有三大條件才會評估進場，首先是外資大量外流，其次是台股失序或損及國家安定的情況，第三則是國安基金委員會決議通過後才會評估進場。

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