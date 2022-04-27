在宅防疫靠外送！Uber Eats「按4字」 新用戶2次折150元
本土疫情的確診數每日都在往上攀升，越來越多人需要居家隔離或是自主隔離，為了嚴守社區安全防線，Uber Eats 呼籲消費者落實「零接觸」外送，讓在宅防疫、遠距辦公等民眾都能安心點購餐飲與生活日用品，同時也能減少外送員的風險。為鼓勵民眾多使用「零接觸」付款方式，Uber Eats 推出【防疫三百】優惠序號，即日起至 5/31，新用戶輸入序號【防疫三百】並選擇使用信用卡或是簽帳金融卡支付，享 2 次訂單金額各消費滿 199 元可折抵 150 元優惠。
Uber Eats 建議消費者優先使用「放在門口」與信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay與LINE Pay等「線上支付」方式，將「放在門口」在App設定為外送選項，並且可以在門外放置椅子或桌子供外送合作夥伴放置餐點或商品，於收到可以取單的訊息或照片回傳後領取商品，不需碰面，以降低接觸風險。
新用戶下載 Uber Eats 首次註冊點餐，即刻享 30天無限次免運（訂單須滿最低消費金額）；首次使用 Uber Eats 生鮮雜貨的民眾，輸入【防疫五折】優惠序號，即日起至5/31，享 3 次訂單金額各消費滿 100 元可折抵 150 元優惠。
優饗方案或雙享方案之會員：輸入【很會買生鮮】，即日起至5/4，訂購生鮮雜貨享1次72折優惠（單筆消費金額須滿350元，單筆最高折抵100元）；輸入【五買生鮮】，5/5~5/31，訂購生鮮雜貨享1次120 元折抵（單筆消費金額須滿 499元）。