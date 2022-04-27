中重症+16！7旬翁院內感染不治 境外50歲男家中昏迷不治
中央流行疫情指揮中心今(27）日公布國內新增8822例COVID-19本土個案及101例境外移入，其中新增14位中症、2位重症。年齡分佈在10多歲到90多歲，今年至今累積已有132位本土中重症案例，其中5名死亡，另外今天還有一位境外移入病例死亡個案。
指揮中心說明，今日的重症死亡個案，是70多歲本國籍男性，有癌症病史，曾打過2劑疫苗，4月13日採檢陽性，屬於院內感染，原本就因癌症治療住院，有使用瑞德西韋，因為採用安寧治療未住加護病房，死因為癌症轉移、多重器官衰竭，新冠病毒感染。另外還有一位10多歲少女也被列為重症，是較少見的青少年重症案例，沒有打疫苗，且有慢性病史。
而今日新增的16例中重症患者之中，打滿3劑的有6人，未打疫苗的有3人，打2劑的有4人，打1劑的有3人。另外今日還有新增一例境外死亡個案，是50多歲本國籍男性，4月18日入境隔日就醫採檢後，要求離院返家，隔天就昏迷送醫，急救無效，有癌症及心血管疾病史。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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