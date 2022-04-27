砲轟蔡其昌中火門神、包庇色貪官　藍營：對不起台中人

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黃健豪表示，民進黨提名蔡其昌對不起台中市民，蔡其昌是幫貪污、有三妻四妾法官胡景彬關說的立法院副院長，蔡其昌自己是司委會委員，知道胡景彬有多糟糕，但還是用職權幫胡關說，希望胡早日假釋，被媒體爆出後，又推給辦公室主任，但蔡其昌的辦公室主任不是隨便的人物，曾任台中市副市長，不可能不知道貪贓枉法的事實，還是選擇關說。
黃健豪說，民進黨在台中有6個立委，偏偏要徵召蔡其昌，看不起台中人才會提名蔡其昌，蔡其昌應該說清楚跟胡景彬的關係是什麼？若只是選服案件，那蔡其昌是否要幫忙全台所有受刑人關心假釋時間？
徐巧芯表示，很難想像辦公室主任可以自己蓋章發函，看這個函文的文字很簡短，但明眼人就知道是甚麼意思，如果當副院長就會出現這種關切貪汙法官司法個案的函文，當市長又會關切什麼個案呢？回顧蔡其昌過去的紀錄，民進黨政府開放萊豬、開放核食，對照盧秀燕市長幫市民把關，蔡其昌完全不能守護市民。
針對蔡其昌陣營質疑台中空汙問題並未改善，台中市黨部發言人許育璿也回應，蔡其昌提案的中火門神決議文才令台中人匪夷所思，連台中市政府都已經和經濟部及台電達成共識，蓋完燃氣機組就要拆燃煤機組，蔡其昌竟然用立法院主決議來反對拆燃煤，內容白紙黑字寫著「除役不拆除，機器保留」，台中市民的肺淪為發電備胎。
至於外界質疑蔡其昌應該請辭立法院副院長，蔡其昌反批國民黨的縣市長參選人許淑華等人也沒辭職，黃子哲批，蔡其昌不要模糊焦點，要蔡其昌要請辭的不是立委，根本故意混淆視聽，按照立委職權行使法，立法院長、副院長要超然中立，如果自己參與選務，又主持院務，有利益衝突，連偏綠的公督盟都要求辭去立院副院長，蔡其昌應該明確表態。
記者會現場也發送50杯奶茶，諷刺蔡其昌位高權重能關心吸奶法官的假釋案，一般民眾無福消受，只能喝喝奶茶。