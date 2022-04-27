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砲轟蔡其昌中火門神、包庇色貪官　藍營：對不起台中人

▲台中市議員黃健豪、國民黨文傳會主委黃子哲、台北市議員徐巧芯、台中市黨部發言人許育璿批民進黨提名包庇貪官的蔡其昌是對不起台中人。（圖／徐巧芯辦公室提供）
▲台中市議員黃健豪、國民黨文傳會主委黃子哲、台北市議員徐巧芯、台中市黨部發言人許育璿批民進黨提名包庇貪官的蔡其昌是對不起台中人。（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-04-27 14:19:402022-04-27 14:21:33

民進黨今（27）日提名立法院副院長蔡其昌參選台中市長，國民黨台中市議員黃健豪、國民黨文傳會主委黃子哲、台北市議員徐巧芯、台中市黨部發言人許育璿痛批，民進黨提名包庇貪官的蔡其昌是對不起台中人，蔡其昌應該立即請辭應保持超然中立的立法院副院長一職，更要對關說胡景彬案道歉。

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台中高分院法官胡景彬被控包養情婦、索賄等，因財產來源不明，入監服刑，蔡其昌被爆曾發文給矯正署，關切假釋申請案件。

黃健豪表示，民進黨提名蔡其昌對不起台中市民，蔡其昌是幫貪污、有三妻四妾法官胡景彬關說的立法院副院長，蔡其昌自己是司委會委員，知道胡景彬有多糟糕，但還是用職權幫胡關說，希望胡早日假釋，被媒體爆出後，又推給辦公室主任，但蔡其昌的辦公室主任不是隨便的人物，曾任台中市副市長，不可能不知道貪贓枉法的事實，還是選擇關說。

黃健豪說，民進黨在台中有6個立委，偏偏要徵召蔡其昌，看不起台中人才會提名蔡其昌，蔡其昌應該說清楚跟胡景彬的關係是什麼？若只是選服案件，那蔡其昌是否要幫忙全台所有受刑人關心假釋時間？

徐巧芯表示，很難想像辦公室主任可以自己蓋章發函，看這個函文的文字很簡短，但明眼人就知道是甚麼意思，如果當副院長就會出現這種關切貪汙法官司法個案的函文，當市長又會關切什麼個案呢？回顧蔡其昌過去的紀錄，民進黨政府開放萊豬、開放核食，對照盧秀燕市長幫市民把關，蔡其昌完全不能守護市民。

針對蔡其昌陣營質疑台中空汙問題並未改善，台中市黨部發言人許育璿也回應，蔡其昌提案的中火門神決議文才令台中人匪夷所思，連台中市政府都已經和經濟部及台電達成共識，蓋完燃氣機組就要拆燃煤機組，蔡其昌竟然用立法院主決議來反對拆燃煤，內容白紙黑字寫著「除役不拆除，機器保留」，台中市民的肺淪為發電備胎。

至於外界質疑蔡其昌應該請辭立法院副院長，蔡其昌反批國民黨的縣市長參選人許淑華等人也沒辭職，黃子哲批，蔡其昌不要模糊焦點，要蔡其昌要請辭的不是立委，根本故意混淆視聽，按照立委職權行使法，立法院長、副院長要超然中立，如果自己參與選務，又主持院務，有利益衝突，連偏綠的公督盟都要求辭去立院副院長，蔡其昌應該明確表態。

記者會現場也發送50杯奶茶，諷刺蔡其昌位高權重能關心吸奶法官的假釋案，一般民眾無福消受，只能喝喝奶茶。

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