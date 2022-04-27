真有病？蒲亭「手抖、扭動」畫面曝光 侵烏前就有症狀
俄烏戰爭已持續逾2個月，全球聚焦戰事之餘，同樣也關注俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的健康狀況。蒲亭在近期的公開場合頻頻被拍到臉部臃腫、坐姿怪異等現象，遭外界質疑是否患有帕金森氏症或是甲狀腺癌等嚴重疾病。如今又有影片爆出，早在俄烏爆發戰爭之前，蒲亭與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面時，就已經出現了手抖的跡象。
綜合外媒報導，在俄羅斯發動侵烏行動之前，蒲亭在2月18日曾與盧卡申科會面，他站在大廳等候時，右手突然猛烈抖動，走向盧卡申科的時候，蒲亭明顯重心不穩，且步履蹣跚，看上去不太自然。
另外一段影片則顯示，蒲亭坐在椅子上與盧卡申科對談時，身體扭動方式詭異，右手並非自然的放在扶手上，而是反手緊抓椅子坐墊旁的扶手，模樣相當不自然。在聽盧卡申科講話時，蒲亭的腳也不斷地擺動、伸展，疑似無法順利控制自己的身體。
先前蒲亭與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）會面時，全程無精打采地坐在椅子上，還緊緊抓住桌子邊緣，影片也在社群媒體瘋傳更引發熱議。蒲亭日前參加莫斯科東正教救世主大教堂復活節彌撒儀式時，又被拍到他一再咬唇、晃動身體等似相當不安、不穩和失神分心的畫面。
自從俄烏開戰之後，蒲亭生病的傳言不斷。外界指出蒲亭患有帕金森氏症、甲狀腺癌或是有其他嚴重疾病，不僅頻繁求醫，還迷信泡「鹿茸血」等偏方。但相關言論皆遭到俄羅斯當局否認。