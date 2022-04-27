中市啟動居家照護　即時協助確診關懷

盧秀燕表示，居家照護民眾一天至少會接到兩通電話，除台中委託的15家醫院外，也會有區公所的來電關心，經過她撥打電話測試，對於居家照護民眾提出的基本需求，市府都可即時協助，感謝同仁日以繼夜守護市民；另外，西屯區公所防疫周延，同仁分成AB組作業，除區公所3樓辦公外，還有7樓的寬敞空間落實分艙分流，也呼籲民眾落實居隔配合防疫政策，詳實回報匡列人數，一起度過疫情高峰。
民政局指出，台中市居家照護服務分2大系統，一是衛生醫療方面，由衛生局和15家已簽約的照護醫院按責任區域，安排24小時的個案管理中心提供醫療服務，每日主動致電關懷、諮詢；二是居家生活照護方面，市府成立29處居家安心照護關懷中心，啟動相關關懷機制，除親送關護包，對確診個案也會每日致電關懷。
民政局長吳世瑋表示，各區居家照護關護中心由區長擔任指揮官，並設置2位副指揮官，1名由區公所副區長或主秘擔任，另1名由市府29局處按主責轄區指派主管擔任。以西屯區公所為例，由建設局指派副指揮官1名，並由建設局、運動局及原民會各派1名人員及1名代理人員，共計6人進駐，與公所同仁共同執行關懷服務，包括生活物資及送餐、關懷包發送、垃圾清運、緊急就醫後送、心理諮詢及長照、必要的寵物照顧需求、弱勢家戶協助及其它緊急事故協助等。
吳世瑋指出，截至今日全市有近800名確診者進行居家照護，其中西屯區就有67人，公所收案後即時進行關懷作業，協助處理居家照護者相關生活事務，請居家照護者放心。
西屯區長陳寶雲提醒，民眾收到居家隔離通知書後，隔離期間務必待在家中(或指定地點)不外出，也不得出境或出國，不得搭乘大眾交通運輸工具，有任何發燒、咳嗽、腹瀉等身體不適症狀，請與當地衛生局聯繫或撥打1922，依指示方式儘速就醫並配合採檢，居家照護者如有生活需求協助可撥打各區服務專線，服務時間為每日上午9時到下午6時，夜間時段則由各公所輪值人員提供諮詢，24小時服務不打烊。
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