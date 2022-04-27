中市啟動居家照護　即時協助確診關懷

國內疫情延燒，因應輕症或無症狀者居家照護成為重要防疫模式，台中市政府啟動

29

區「居家安心照護關懷中心」，跨局處調派人力支援。市長盧秀燕今

(27)

日前往西屯區公所關懷中心視察，親自撥打電話關心居護民眾，並介紹泡麵、快篩試劑、體溫計等關懷包物資，示範如何使用血氧機，協助民眾度過疫情高峰。

盧秀燕表示，居家照護民眾一天至少會接到兩通電話，除台中委託的

15

家醫院外，也會有區公所的來電關心，經過她撥打電話測試，對於居家照護民眾提出的基本需求，市府都可即時協助，感謝同仁日以繼夜守護市民；另外，西屯區公所防疫周延，同仁分成

AB

組作業，除區公所

3

樓辦公外，還有

7

樓的寬敞空間落實分艙分流，也呼籲民眾落實居隔配合防疫政策，詳實回報匡列人數，一起度過疫情高峰。

民政局指出，台中市居家照護服務分

2

大系統，一是衛生醫療方面，由衛生局和

15

家已簽約的照護醫院按責任區域，安排

24

小時的個案管理中心提供醫療服務，每日主動致電關懷、諮詢；二是居家生活照護方面，市府成立

29

處居家安心照護關懷中心，啟動相關關懷機制，除親送關護包，對確診個案也會每日致電關懷。

民政局長吳世瑋表示，各區居家照護關護中心由區長擔任指揮官，並設置

2

位副指揮官，

1

名由區公所副區長或主秘擔任，另

1

名由市府

29

局處按主責轄區指派主管擔任。以西屯區公所為例，由建設局指派副指揮官

1

名，並由建設局、運動局及原民會各派

1

名人員及

1

名代理人員，共計

6

人進駐，與公所同仁共同執行關懷服務，包括生活物資及送餐、關懷包發送、垃圾清運、緊急就醫後送、心理諮詢及長照、必要的寵物照顧需求、弱勢家戶協助及其它緊急事故協助等。

吳世瑋指出，截至今日全市有近

800

名確診者進行居家照護，其中西屯區就有

67

人，公所收案後即時進行關懷作業，協助處理居家照護者相關生活事務，請居家照護者放心。

西屯區長陳寶雲提醒，民眾收到居家隔離通知書後，隔離期間務必待在家中

(

或指定地點

)

不外出，也不得出境或出國，不得搭乘大眾交通運輸工具，有任何發燒、咳嗽、腹瀉等身體不適症狀，請與當地衛生局聯繫或撥打

1922

，依指示方式儘速就醫並配合採檢，居家照護者如有生活需求協助可撥打各區服務專線，服務時間為每日上午

9

時到下午

6

時，夜間時段則由各公所輪值人員提供諮詢，

24

小時服務不打烊。