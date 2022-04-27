COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

5/1起機組員返台檢疫將調整　長程航班打滿3劑居隔改3＋4

▲指揮中心說明機組人員防疫措施調整。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明機組人員防疫措施調整。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 14:26:572022-04-27 14:27:04

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，經交通部民航局、國籍航空公司及機組員等持續努力及落實執行「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機組員追加劑疫苗完成率高達96%以上，加上嚴格的外站零接觸、機上全程防護與返臺後之定期檢測等措施，組員執勤染疫確診率低於一般入境旅客，且考量機組人員長期居檢、飛行任務循環壓力以及航空公司已建立快篩結果回報及管理機制等因素，指揮中心宣布自今(2022)年5月1日起(以表定航班抵臺時間計算)，國籍航空機組員返臺後之檢疫防疫措施，得調整如下：

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心說明機組人員防疫措施調整。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明機組人員防疫措施調整。（圖／指揮中心）
1.入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：比照「縮短居家隔離天數為3+4天」，返臺後進行3天居檢(一人一室為原則，不得外出)及續行4天自主健康管理(D0-PCR檢測；D4-7每日快篩或PCR檢測)。
(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持原檢疫規定5天居家檢疫(D5-PCR檢驗)+9天加強版自主健康管理(D9、D14-PCR檢測)；選擇家戶檢疫者，應由航空公司於入境日安排PCR檢測後，搭乘防疫專車至檢疫處所續行檢疫措施。

2.當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：調整為5天自我健康監測，且應每5天快篩或PCR檢測。
(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持原檢疫規定，７天自主健康管理，且每７天PCR檢測。

指揮中心特別提醒，國際疫情變化快速、新型病毒株難以預測，後續仍將視國際疫情滾動檢視機組員返臺檢疫措施，並要求民航主管機關、航空公司及機組員務必持續落實檢疫防疫專案，確保組員、家人及社區防疫安全。如違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，民航主管機關將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

中重症＋16！7旬翁院內感染不治　10多歲少女罕見轉重症

林襄球場意外「走光」！內衣彈出影片瘋傳　本人回應了

挪開告示硬要停門口！他怒「擋好擋滿」反擊　療癒結局曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
49.79%50.21%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀