5/1起機組員返台檢疫將調整　長程航班打滿3劑居隔改3＋4

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(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：比照「縮短居家隔離天數為3+4天」，返臺後進行3天居檢(一人一室為原則，不得外出)及續行4天自主健康管理(D0-PCR檢測；D4-7每日快篩或PCR檢測)。
(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持原檢疫規定5天居家檢疫(D5-PCR檢驗)+9天加強版自主健康管理(D9、D14-PCR檢測)；選擇家戶檢疫者，應由航空公司於入境日安排PCR檢測後，搭乘防疫專車至檢疫處所續行檢疫措施。
2.當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：
(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：調整為5天自我健康監測，且應每5天快篩或PCR檢測。
(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持原檢疫規定，７天自主健康管理，且每７天PCR檢測。
指揮中心特別提醒，國際疫情變化快速、新型病毒株難以預測，後續仍將視國際疫情滾動檢視機組員返臺檢疫措施，並要求民航主管機關、航空公司及機組員務必持續落實檢疫防疫專案，確保組員、家人及社區防疫安全。如違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，民航主管機關將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。