吳姍儒徵美編要自備電腦合理？人力專家：不違法但不合理
藝人吳姍儒（Sandy）日前在IG貼文徵求「認真的美編」，但開出六大條件包括「邏輯規劃、影音製作、文案撰寫、自備電腦、圖文編修、有作品集」，引發不少網友熱議。其中一項要求應徵者必須自備電腦的部分，很多網友嘲諷「難道要軍人自己買槍上戰場？」對此104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，這部分雖然「不違法但不合理」，確實容易引起糾紛，過往也曾有不少針對器材設備、制服這類「生財工具」是不是應該由勞工自備而引發爭議，建議Sandy還是應該要給予員工適當的補貼，或是乾脆提供電腦設備，就能讓員工更安心工作。
鍾文雄指出，有不少行業例如保險、房仲業，會要求員工必須穿制服上班，也有些老闆會要求員工自備電腦設備，但在勞動部的認定，這部分都屬於「生財工具」，基本上無論軟硬體設備，雇主應該要主動提供給勞工比較適合，雖然法令上並沒有明文規定，所以這樣的條件算是「不違法但不合理」，未來如果引發糾紛要調解，反而問題更大，建議還是主動提供員工補貼或器材會比較適合。
此外，網友也熱議Sandy徵求的美編能力要求太多，根本是在徵「工具人」，對此鍾文雄也認為，從Sandy開出的條件來看，確確實實是要求跨領域、多工的人才，「被稱為工具人其實並不為過！」不過這樣的情況在業界相當常見，類似這樣多工的數位、社群行銷人才在業界也相當搶手，雖然不知道Sandy實際開出的薪資有多少，但評估起薪至少要給到4萬元以上才合理。
根據104人力銀行統計，「網站行銷企劃」類的人才，學歷以大學以上居多佔74%，其次是碩士的12%，業界要求的工作經驗主要以1~3年為主佔34%，至於薪資待遇統計方面，一年以下平均薪資約34437元，1~3年約36993元，3~5年約41093元。多數需具備Google Analytics、Photoshop的證照能力，、以及Facebook經營、廣告企劃案╱文案撰寫、網站企劃的能力。