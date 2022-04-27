COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

1922被打爆！居隔「3+4」新制常見5大QA：陳時中一次解答

▲居家隔離常見問題，指揮官陳時中進行說明。（圖／指揮中心）
▲居家隔離常見問題，指揮官陳時中進行說明。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-27 15:01:31

中央流行疫情指揮中心宣布，居家隔離「3+4」方案26日起實施，已居隔超過3天者今（27）即可解除隔離，新制匆忙上路讓不少民眾對於解隔離資格仍有諸多疑問，狂進線1922詢問，對此，指揮官陳時中整理5大問題，一次在疫情記者會上進行說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
居家隔離制度更改，陳時中說，原來是強制隔離10天，現在若時間在中間點的，隔離單會陸續發送，指揮中心也製作對照表，若居隔一天的，就繼續完成兩天的居隔、後四天的自主防疫，若想出門就要做快篩陰性才可；居隔兩天的，再完成一天隔離、繼續四天自主防疫；居隔已經三天的就不需要再居隔，明天想出門快篩陰性就可以出門；第四天居隔的，就剩下三天自主防疫；五天剩下兩天自主防疫、六天剩下一天自主防疫，而已經居隔七天者，也就完成隔離。

▲1922進線5大問題。（圖／指揮中心）
▲1922進線5大問題。（圖／指揮中心）

再來，若接獲醫院通知或查詢健保快易通APP檢驗結果為陽性者，尚未收到衛生單位通知，陳時中說，請先留在家中不要離開，靜候公衛人員通知，在家一人一室，也盡量跟家人使用不同的衛浴設備、不要離開房間。

▲1922進線5大問題。（圖／指揮中心）
▲1922進線5大問題。（圖／指揮中心）

那如果民眾自己在家使用家用快篩陽性的，陳時中表示，若是居家隔離者，請聯繫衛生單位解除電子圍籬，並配戴口罩、勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的醫療採檢院所或社區採檢站進一步檢測。

▲1922進線5大問題。（圖／指揮中心）
▲1922進線5大問題。（圖／指揮中心）
再來若有民眾接到確診親友如同住家人、同班同學、同職場同事通知，是他的密切接觸者，但還沒收到居家隔離通知書者，就可以開始執行居家隔離並快篩，時間起算是從與確診者最後一次接觸起算三天居家隔離，適用「3+4」隔離方案。


▲1922進線5大問題。（圖／指揮中心）
▲1922進線5大問題。（圖／指揮中心）
最後，如果確診者在居家照護期間，出現呼吸喘、呼吸困難、持續胸痛／胸悶、意識不清、皮膚／嘴唇／指甲床發青等症狀，請立即聯繫119，或聯繫衛生局並依規劃指示，以防疫車隊、同住親友接送或或趕緊步行或自駕方式前往就醫。（編輯：林莞茜）

▲1922進線5大問題。（圖／指揮中心）
▲1922進線5大問題。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

5/1起機組員返台檢疫將調整　長程航班打滿3劑居隔改3＋4

快篩實名制28日上路！身分證號尾數分流　8大重點一次看

免掃實聯制！戴口罩維持至5月31日　相關防疫規定一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
49.49%50.51%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀