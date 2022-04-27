1922被打爆！居隔「3+4」新制常見5大QA：陳時中一次解答

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再來，若接獲醫院通知或查詢健保快易通APP檢驗結果為陽性者，尚未收到衛生單位通知，陳時中說，請先留在家中不要離開，靜候公衛人員通知，在家一人一室，也盡量跟家人使用不同的衛浴設備、不要離開房間。
那如果民眾自己在家使用家用快篩陽性的，陳時中表示，若是居家隔離者，請聯繫衛生單位解除電子圍籬，並配戴口罩、勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的醫療採檢院所或社區採檢站進一步檢測。
再來若有民眾接到確診親友如同住家人、同班同學、同職場同事通知，是他的密切接觸者，但還沒收到居家隔離通知書者，就可以開始執行居家隔離並快篩，時間起算是從與確診者最後一次接觸起算三天居家隔離，適用「3+4」隔離方案。
最後，如果確診者在居家照護期間，出現呼吸喘、呼吸困難、持續胸痛／胸悶、意識不清、皮膚／嘴唇／指甲床發青等症狀，請立即聯繫119，或聯繫衛生局並依規劃指示，以防疫車隊、同住親友接送或或趕緊步行或自駕方式前往就醫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。