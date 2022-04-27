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五一交通疏運專區上線　類火車時刻表出爐

▲台鐵五一不加班行動在交通部長王國材協商失敗後維持，台鐵勞動節當日將不會有列車發車。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台鐵五一不加班行動在交通部長王國材協商失敗後維持，台鐵勞動節當日將不會有列車發車。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-27 14:41:142022-04-27 14:44:40

台鐵五一不加班行動在交通部長王國材協商失敗後維持，台鐵勞動節當日將不會有列車發車，而交通部規劃的「五一勞動節應變計畫專區」在排除伺服器問題後於今（27）日中午後終於上線，同時也定調12條類火車路線與班次時刻表供民眾查詢。

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根據官網公告，類火車客運路線總計12條，開行784班次，提供31,360座位運能，其中，西部地區有6條路線、東部地區有3條路線、南迴線有3條路線。

關於搭乘及收費方式，民眾可於車站窗口或自動售票機，購買區間車車票或使用電子票證，比照台鐵現行收費方式，上車前於驗票機刷卡，並在指定地點或站牌乘車，使用電子票證下車後於驗票機刷卡，而使用紙本車票者無須繳回。

在退票資訊方面，旅客持車票日期於4月30日至5月2日期間者，即日起至一年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理退票，免收取退票手續費，於官網或APP辦理線上退票者，將以系統批次辦理退還手續費。

而乘車票日期於4月30日至5月2日者，如退票時同時持去程或回程車票，一併不扣收手續費，自4月1日起，已辦理退票並扣收手續費者，得憑退票證明退還手續費，包含退票證明有去回票關係者、於網路取消付款者，台鐵將以系統批次辦理退還手續費。

台鐵路線疏運分為「基隆大台北」、「桃竹苗」、「台中彰化」、「雲嘉南」、「高屏」以及「宜花東」、「支線」、「類火車客運」等八大區，民眾要自行選擇上下車站。

而台鐵也公告，因應台鐵工會發起勞動節不加班，5月1日表定列車「全部」停駛，請民眾改搭其他交通運具，造成不便敬請見諒，台鐵深致歉忱。台鐵局五一勞動節應變計畫專區網址如下 ，https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00C/tipC21/view

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