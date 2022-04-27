名家論壇》錢震宇／疫情升溫反讓蔣萬安失溫

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陳時中不用說，要說全台新聞曝光量最高的人非他莫屬。蔡英文習慣性神隱，蘇貞昌則是立院備詢時才看到他，而陳時中則是每天下午2點都有他，不僅開記者會、回答媒體提問，全台灣的防疫政策也都是他對外宣布，好似社會體系所有運作都是圍著他打轉。
中央紓困條例的第7條：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」。這條霸王條款彷彿給了陳時中極大權力，讓他得以占據媒體公器、佔據公益時段，利用政府應對疫情的種種措施，去作出對人民生活及人身權益的強制性措施，重點是缺乏配套，而民眾無奈也無力抗拒。
陳時中因為有政府機器、行政裁量權，讓他有話語權，因為霸王條款讓他說了民眾就必須遵守；同樣的黃珊珊，因為是台北市副市長，又是負責執行防疫的第一線指揮官，市府的防疫政策很多時候都是由黃珊珊宣布，她可以透過市府機制去掌控疫情的發展，所以可以預判未來的方向，提前部屬。
以3+4居隔政策為例，黃珊珊就大表反對。她在臉書上說，3+4如此重要的政策，卻是由媒體獨家揭露後，隔天中央才找各縣市首長開會，而執行細節卻跟不上政策宣布時間。黃珊珊說，5月初台北市恐每日萬例，5月中更可能達每日近10萬，以篩代隔、接觸者自主管理絕對必要。
對民眾來說，不合理的政策絕對會引起反彈，混亂的防疫作為讓人無法接受，相較之下就會找較為合理或能接受的一方支持。目前跟中央抗衡最力的就屬台北市的聲音最大，所以黃珊珊的聲音也就開始被大家注意到，尤其是台北市民。這正好可以解釋，為何中央一有任何政策設想，第一個跳出來總是黃珊珊，因為她背後有地方資源。
陳時中有中央疫情指揮官賦權、黃珊珊有台北市疫情指揮官加持，但蔣萬安呢？他只是一位在野黨立委，即便有監督政府的權利，但面對無限擴權的政府，以及要跟中央對抗以求取聲量的黃珊珊，蔣萬安真的算是弱勢中的弱勢，至今找不到發聲的位置點。
對於3＋4新制，蔣萬安說，「防疫不該參雜政治考量」。「以篩代隔」應該是接下來必須要走的方向，希望能夠以居家快篩加上自主健康管理的方式，能夠確保醫療量能；仔細看，其實這就是台北市正在做的方向，但因為黃珊珊有實際動用市府單位的權力，所以當他在執行措施的同時，大家只會想到這是黃珊珊的倡議，不會認為是蔣萬安的功勞。
蔣萬安質疑的力度被陳時中跟黃珊珊的對抗給分散掉了，戰場現在是中央跟北市在決定，這是現實，也是事實！對蔣萬安來說，這是非戰之罪，但他必須要立即找到自身立場，以及從民眾對疫情的反彈及不滿中梳理出最重要的問題，然後全力猛攻。
要能讓民眾有感，才會被討論。蔣萬安如果沒有政府奧援，就要有更加彈性、更有魄力的諫言。政府防疫漏洞百出、一日數變，蔣萬安無須多想，大聲為民發聲，形塑自己的角色，蔣萬安必須讓自己成為熱點外的焦點，否則等到戰場完全被帶走，要再上場恐怕就很難了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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