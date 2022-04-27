COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

按鈴網紅貓長眠了！腳邊撒嬌突倒下　2貓催餐畫面成絕響

▲日本會按鈴討食的網紅貓「Beruru（ぶるる）」於23日驟逝，讓許多貓咪感到非常不捨！（圖／推特帳號CatNaviDesk）
▲日本會按鈴討食的網紅貓「Beruru（ぶるる）」於23日驟逝，讓許多貓咪感到非常不捨！（圖／推特帳號CatNaviDesk）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 15:07:52

日本有一隻虎斑貓「Beruru（ぶるる）」與黑白貓「Noburu（と べるる）」因為會輪流按服務鈴點餐，瞬間爆紅後擄獲全世界許多粉絲的喜愛，不過日前卻傳出令人悲傷的消息，就是Beruru在23日突然無預警地驟逝，消息一出讓許多粉絲都相當不捨！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「Beruru」與黑白貓「Noburu（と べるる）」是日本一對相當知名的網紅貓。（圖／推特帳號CatNaviDesk）
▲「Beruru」與黑白貓「Noburu（と べるる）」是日本一對相當知名的網紅貓。（圖／推特帳號CatNaviDesk）
▲兩隻貓咪因為會按鈴討食而擄獲許多粉絲的心。（圖／推特帳號CatNaviDesk）
▲兩隻貓咪因為會按鈴討食而擄獲許多粉絲的心。（圖／推特帳號CatNaviDesk）
Beruru與Noburu因為喜歡按鈴點餐，加上常常與飼主有趣地互動，讓牠們專屬的推特帳戶擁有超過16萬人追蹤，兩隻聰明的貓咪不僅會按鈴討飯，還會玩骨牌，感情很好的牠們還會互相舔毛按摩，深受許多貓粉喜愛。未料飼主在23日發文表示：「向大家報告，中午時主編Beruru突然過世了。當時牠走過來磨蹭我的腿，卻突然在腳邊倒下，緊急送到附近獸醫院，但是牠卻再也沒有醒過來，非常感謝大家一直以來對Beruru的喜愛」，並且提到當天早上Beruru一如往常地進食，平時健康方面也並無大礙，因此獸醫師研判應該是Beruru突然心臟病發作。

▲飼主在23日發文表示Beruru於中午突然驟逝，由於沒有任何症狀，獸醫師研判應該是突然心臟病發作。（圖／推特帳號CatNaviDesk）
▲飼主在23日發文表示Beruru於中午突然驟逝，由於沒有任何症狀，獸醫師研判應該是突然心臟病發作。（圖／推特帳號CatNaviDesk）
▲飼主一家人在25日為Beruru送別，除了鮮花以及牠最愛的餐包零食以外，還有牠的「響鈴」。（圖／推特帳號CatNaviDesk）
▲飼主一家人在25日為Beruru送別，除了鮮花以及牠最愛的餐包零食以外，還有牠的「響鈴」。（圖／推特帳號CatNaviDesk）
▲26日儀式圓滿之後，回到家中Noburu也在他的靈位前不斷按鈴，彷彿也在跟好朋友道別。（圖／推特帳號CatNaviDesk）
▲26日儀式圓滿之後，回到家中Noburu也在他的靈位前不斷按鈴，彷彿也在跟好朋友道別。（圖／推特帳號CatNaviDesk）
如今Beruru與Noburu一起按鈴討食的畫面已成絕響，飼主也於26日貼出牠已經火化後，Noburu在牠的靈位前按鈴的畫面，彷彿在哀悼也在向好友道別。網友們看了之後都紛紛表示：「希望Beruru一路好走」、「雙貓敲鈴已成絕響」、「希望牠在天上也能快樂地按鈴」、「從另一種角度思考，至少牠是沒有病痛的離開」、「謝謝Beruru帶給我們許多歡樂」現在一起來看看Noburu為牠按鈴的影片吧！（編輯：陳珮瑜）



吃太猛！貓咪初次嚐雪「冰到臉扭曲」　網笑：敏感性牙齒

奴才摸摸！下秒黑貓主子咬袖口「抱緊處理」：鼻要走

貓咪躲牆角偷窺！以為神不知鬼不覺　奴笑翻：早被出賣了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
49.49%50.51%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀