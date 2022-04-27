按鈴網紅貓長眠了！腳邊撒嬌突倒下 2貓催餐畫面成絕響
日本有一隻虎斑貓「Beruru（ぶるる）」與黑白貓「Noburu（と べるる）」因為會輪流按服務鈴點餐，瞬間爆紅後擄獲全世界許多粉絲的喜愛，不過日前卻傳出令人悲傷的消息，就是Beruru在23日突然無預警地驟逝，消息一出讓許多粉絲都相當不捨！
Beruru與Noburu因為喜歡按鈴點餐，加上常常與飼主有趣地互動，讓牠們專屬的推特帳戶擁有超過16萬人追蹤，兩隻聰明的貓咪不僅會按鈴討飯，還會玩骨牌，感情很好的牠們還會互相舔毛按摩，深受許多貓粉喜愛。未料飼主在23日發文表示：「向大家報告，中午時主編Beruru突然過世了。當時牠走過來磨蹭我的腿，卻突然在腳邊倒下，緊急送到附近獸醫院，但是牠卻再也沒有醒過來，非常感謝大家一直以來對Beruru的喜愛」，並且提到當天早上Beruru一如往常地進食，平時健康方面也並無大礙，因此獸醫師研判應該是Beruru突然心臟病發作。
如今Beruru與Noburu一起按鈴討食的畫面已成絕響，飼主也於26日貼出牠已經火化後，Noburu在牠的靈位前按鈴的畫面，彷彿在哀悼也在向好友道別。網友們看了之後都紛紛表示：「希望Beruru一路好走」、「雙貓敲鈴已成絕響」、「希望牠在天上也能快樂地按鈴」、「從另一種角度思考，至少牠是沒有病痛的離開」、「謝謝Beruru帶給我們許多歡樂」現在一起來看看Noburu為牠按鈴的影片吧！（編輯：陳珮瑜）