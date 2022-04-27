何博文解隔首日　火力全開挺子弟兵李宇翔、黃淑君

遭匡列居家隔離的新北市議員何博文，在指揮中心日前調整隔離的規定，且在健康無虞下，今（27）日解除隔離；何博文在隔離的期間，仍十分掛心子弟兵李宇翔、黃淑君的初選選情，解除隔離首日便安排子弟兵的輔選行程。
何博文居隔期間仍掛念子弟兵的初選，甚至打出「太座牌」，由鮮少公開露面的太太邱槿桉代夫輔選黃淑君，這可是板橋初選的頭一遭，話題性十足；此外，今日提早「出關」，除陪同新北市板橋區議員參選人「黃淑君」站華江橋頭、車隊的掃街，下午將陪林口、五股、泰山區的議員參選人，綽號小飛俠的「李宇翔」選區掃街。
何博文強調，民進黨新北市議員初選進入倒數的關鍵時刻，盼市民朋友給沒有政治家世背景、熱心為民服務的年輕世代，新北市板橋區議員參選人「黃淑君」，及林口、五股、泰山區的議員參選人「李宇翔」一個機會，5月2日至5月8日的期間，接到民調電話時，堅定說出唯一支持「李宇翔」、「黃淑君」。
李宇翔指出，距離民調只剩下一週，很開心博文議員身體無恙，期待在博文議員高人氣加持下，全力爭取鄉親的認同，下週民調能順利出線；黃淑君認為，博文議員在隔離期間，雖然不能實際參與輔選行程，但關心的電話和訊息沒有停過，現在博文議員提早「出關」，如同為初選選情再注入一劑強心針。