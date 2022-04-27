特斯拉市值狂瀉！馬斯克大動作買推特 一天虧320億美元
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前以440億美元（約新台幣1.29兆）大動作買下社群平台推特（TWTR），溢價約38%，與此同時特斯拉本身股價卻嚴重下跌；分析師認為，投資人擔心馬斯克為了該筆收購案，恐怕拋售特斯拉股票來套現，種種疑慮可說是「空頭派對」的前兆。
電動車大廠特斯拉（Tesla）26日股價大跌12.18%，報每股876.42美元，公司市值單日狂瀉約1,260億美元，寫下2020年9月來最大單日跌幅，這使得馬斯克的特斯拉持股價值一天就損失逾320億美元，而自他本月4日宣布增加推特持股以來，特斯拉股價累計崩跌超過23%，也就是說他個人持有的17%特斯拉持股股價萎縮超過400億美元。
自從宣布該消息以來，馬斯克幾乎損失相當於他承諾以210億美元股權融資收購推特的兩倍金額，但外界無法明確知道馬斯克如何利用特斯拉股票做為推特交易的擔保品，投資人多半擔心馬斯克會賣出部分持股，當作推特收購案資金，加上全球股市碰上擔心高通膨環境影響的廣泛拋售，Wedbush分析師艾夫斯認為，種種疑慮帶來了「空頭慶典」（Bear Festival）。
此外，在聯準會準備啟動大幅升息之際，投資人也紛紛逃離高成長公司的股票，特斯拉正是紐約證交所尖牙股指數高價成長股中，今年來表現最佳的股票之一。
金融集團National Securities Corp.首席市場分析師侯根（Arthur Hogan）表示，特斯拉如今面臨三重打擊，市場除了擔心馬斯克售股，還煩惱成長股面臨廣泛拋售的問題，加上馬斯克接下來可能會因新挑戰而分身乏術的疑慮，這些三項因素都使得股價出現下跌。」
AJ Bell分析師莫德亦表示，馬斯克以特斯拉股票做為擔保，事實上是冒了很大的風險，要是特斯拉股價意外暴跌，恐怕會造成不少困擾。