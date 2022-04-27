名家論壇》韋安／侯友宜始終「急行軍」與疫情作戰

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一，2週前新北市率先實施「居家照護」，前幾天指揮中心宣佈全台跟進。此舉確保醫療量能，全力救治中重症，減少因染疫的死亡人數。
二，當新北市最早宣佈，不再公佈確診足跡，不少民眾不解和不滿，跑到侯的臉書留言抗議，但如今中央也宣佈全面實施。去年的疫情，低傳染、高死亡率，當前的Omicron疫情，則是高傳染、低死亡率。因此「公佈足跡」不僅耗費疫調人力，壓垮公衛行政體系，而且防疫實質意義不大。
三，現在中央推動最新「3+4」方案，但侯友宜連日來，強烈建議中央應該把居隔轉型為「居家快篩加自主健康管理」。
侯友宜為什麼苦推「居家快篩加自主健康管理」？
隨著確診數字連日爆增，侯一再呼籲：居隔轉型勢在必行。今天又確診近9千例，相應的是多出數萬名確診者家屬及密切接觸者，可能要實施居家隔離。即使採行中央最新規定「3+4」方案，因為居隔的文書和行政作業沒有減少，未來幾天各縣市公衛人，都面臨越來越大的沉重負擔，會面臨「系統性崩潰」的危險。
新北衛生局長陳潤秋表示，雖然居隔「3+4」將時間縮短，但行政作業並沒減少，但若用居隔轉型，能將區公所、衛生所的人力轉到處理陽性個案，以做好醫療分流，及中重症者的照顧。
侯友宜連日來，建議中央把居隔轉型為「居家快篩加自主健康管理」，就是為這一重大「危機」，找出的可行性「解決方案」。把人力、物力用在刀口上，把防疫目標擺在守住對中重症的救治，讓醫療量能及社會動能都能維持順暢。
去年5月疫情，新北市以廣篩、警察系統支援的科學疫調、熱區重熱里圍堵的「平寧計劃」，把Apha和Delta兩波病毒清零。這波Omicron疫情，又率先提出和實施「居家照護」，後來全台各地都跟進，讓台灣目前為止，維持住對中重症的醫療量能。
中央應該尊重侯友宜這個「防疫老司機」建議，慎重考慮他居隔轉型-「居家快篩加自主健康管理」專業和良心的建議。
20多年前，北投行義路住宅區發生南非武官全家被劫持事件，筆者曾親眼目睹，當時身為警察的侯友宜，「有勇有謀」地解救人質（彼時筆者為某雜誌社記者）。手無寸鐵進入屋內，與已犯下多起命案，擁有強大火力的綁匪陳競新談判，成功解除危機。
現在，侯甘冒各種政治風險（民眾的猶疑和誤解），尊重和採納醫學專業建議，大膽超前決策及作為，與疫情來作戰。等疫情過去之後，就會證明侯友宜當市長，和他從前當警察一樣「有勇有謀」，甚至進階到「大智無畏」的境界！
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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