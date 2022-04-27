高市今暴增257例　陳其邁：夜間活動是整體確診比例主流

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今天新增257例本土病例包括居隔期間陰轉陽有23例，外縣市旅遊史24例，特定娛樂場所19例，密切接觸者有186例（同住親友85例、餐飲娛樂37例、職場環境47例、高風險場域17例），新案疫調中有5例。陳其邁強調，高雄公布特定足跡有三大原則，包括高風險場域、群聚感染以及場域有不特定接觸對象。
隨後，衛生局簡技潘炤穎也公布相關疫調及確診者足跡，潘照穎指出，中央公布高雄市今新增268例，其中6例改判為境外移入、5例生活圈在外縣市，高雄市政府公布今本土新增257例，隔離期間陰轉陽24例，外縣市旅遊史24例（台北8、新北3、桃園1、台中2、雲林1、南投1、嘉義1、台南2、屏東2、台東2），特定娛樂場所19例，密切接觸者186例（同住親友85例、餐飲娛樂37例、職場環境47例、高風險場域17例），新案疫調中5例。
針對6人改判境外，潘炤穎也指出，4月中旬曾在泰國港口停泊回到高雄港，進港前快篩檢出多名陽性個案，PCR有6人確診，Ct值相當高，顯示感染期已有段時間，因此判定為境外移入。
潘炤穎特別指出，特定娛樂場所19例，除了過去被匡列個案之外，今天也新增CEO總裁鋼琴會館1例、越之星小吃部2例、角落酒吧3例、威尼斯精緻會館1例、九度空間4人群聚、新樂園會館2群聚、那間酒吧1例、九空島音樂酒吧1例。提醒夜生活活躍的年輕族群，在密閉空間長時間沒戴口罩飲酒、飲食都會造成高風險傳染可能性。
潘炤穎也說，4月22日至24日陸續在左營區「哈囉市場」監測到6名確診個案，包含在地攤商及供應商，提醒市民在人潮壅擠地方，務必戴上口罩，在傳統市場、夜市等場合「邊走邊吃」絕對是高風險行為。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。