獨／小英認證的台中新勢力！蔡其昌率立委明拜會何欣純

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林佳龍多次表示不再回鍋參選台中，並且要有志者盡快表態，甚至說「成功不必在我，但成功一定有我」；蔡其昌則多次強調，台中應該先徵詢民調最高的林佳龍再問他。2人頻頻過招卻未表態參選，讓台中基層、大佬感到憂慮。
何欣純19日開記者會表態爭取台中市長徵召提名，找來總統府資政劉昭惠、林佳龍時代副市長張光瑤等大佬，以及12名黨內議員站台，其中更有正國會、新潮流的市議員，展現在台中地方的人和以及政治實力。
蔡英文則在19日起接連3天與蔡其昌、何欣純、林佳龍見面，林佳龍重申不再參選台中的決心，也讓選對會僅討論蔡其昌、何欣純，而最後由蔡其昌出線，將披上戰袍代表民進黨參選台中。
不過在過去人選未確定時，正國會、新潮流雙方產生不少摩擦，但林佳龍始終不願再戰台中，地方人士指出，何欣純展現人和，順勢結合正國會與泛英系勢力，並在地方大佬等人支持下，整合成自己的支持力量，更是蔡英文所認可的台中勢力之一。
由於林佳龍志在台北市，其正國會勢力與何欣純較為友善，和屬於新潮流的蔡其昌成為台中的2股勢力，也因此蔡其昌昨與何欣純通過電話後，敲定明日下午，率領跨派系立委廖萬堅、莊競程、黃國書、林靜儀，以及台灣基進前立委陳柏惟，拜會何欣純。
地方人士也說，除了派系以外，台中分為山城區、海線、屯區和市區。山區、海線人口數不比屯區、市區多，而何欣純選區更是在人多的屯區，由於台中對於民進黨是艱困一戰，爭取所有立委、派系團結，才有可能打贏選戰。