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獨／小英認證的台中新勢力！蔡其昌率立委明拜會何欣純

▲民進黨今（27）日正式徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長。（圖／翻攝自民進黨直播）
▲民進黨今（27）日正式徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-27 17:02:59

民進黨今（27）日確定徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，由於先前身兼黨主席的蔡英文總統曾分別召見蔡其昌、立委何欣純、無任所大使林佳龍，3人分別掌握地方一股勢力，因此蔡其昌正式接受徵召後，明預計率台中跨派系立委拜會何欣純，尋求「團結」台中、爭取勝選。

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2014年民進黨在台中就由林佳龍、蔡其昌進行初選，最終林佳龍出線並當選台中市長，2018年林佳龍連任失敗、轉任交通部長，後因台鐵太魯閣號出軌意外而下台，目前為無任所大使。面對2022年底大選，分屬正國會與新潮流的林佳龍、蔡其昌，仍多次隔空交火。

林佳龍多次表示不再回鍋參選台中，並且要有志者盡快表態，甚至說「成功不必在我，但成功一定有我」；蔡其昌則多次強調，台中應該先徵詢民調最高的林佳龍再問他。2人頻頻過招卻未表態參選，讓台中基層、大佬感到憂慮。

何欣純19日開記者會表態爭取台中市長徵召提名，找來總統府資政劉昭惠、林佳龍時代副市長張光瑤等大佬，以及12名黨內議員站台，其中更有正國會、新潮流的市議員，展現在台中地方的人和以及政治實力。

蔡英文則在19日起接連3天與蔡其昌、何欣純、林佳龍見面，林佳龍重申不再參選台中的決心，也讓選對會僅討論蔡其昌、何欣純，而最後由蔡其昌出線，將披上戰袍代表民進黨參選台中。

不過在過去人選未確定時，正國會、新潮流雙方產生不少摩擦，但林佳龍始終不願再戰台中，地方人士指出，何欣純展現人和，順勢結合正國會與泛英系勢力，並在地方大佬等人支持下，整合成自己的支持力量，更是蔡英文所認可的台中勢力之一。

由於林佳龍志在台北市，其正國會勢力與何欣純較為友善，和屬於新潮流的蔡其昌成為台中的2股勢力，也因此蔡其昌昨與何欣純通過電話後，敲定明日下午，率領跨派系立委廖萬堅、莊競程、黃國書、林靜儀，以及台灣基進前立委陳柏惟，拜會何欣純。

地方人士也說，除了派系以外，台中分為山城區、海線、屯區和市區。山區、海線人口數不比屯區、市區多，而何欣純選區更是在人多的屯區，由於台中對於民進黨是艱困一戰，爭取所有立委、派系團結，才有可能打贏選戰。

蔡其昌戰盧秀燕　何欣純：團結讓台中市長勝選、議會過半

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