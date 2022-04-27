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獲民進黨徵召戰台中　蔡其昌轟盧秀燕：不需要公關市長

▲蔡其昌正式獲得民進黨提名，出戰年底台中市長大選。（圖／記者朱永強攝，2022.04.27）
▲蔡其昌正式獲得民進黨提名，出戰年底台中市長大選。（圖／記者朱永強攝，2022.04.27）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-27 16:29:252022-04-27 16:42:13

民進黨今（27）日召開「中央執政好成績 地方推薦好人才」提名記者會，確定提名周春米參選屏東縣長、徐定禎參選苗栗縣長、劉建國參選雲林縣長、蔡其昌參選台中市長。蔡其昌致詞時表示，現任市長盧秀燕做得不夠好，台中不需要一個公關市長，「好蔡上場，我會用行動力與規劃能力，將台中市打造更好，讓台中市民可以安居樂業」。

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蔡其昌表示，今天獲得民進黨徵召參選台中市長，這是榮耀也是肯定，但這也是責任，也是他肩上的重擔。接下來自己會很快團結民進黨，謝謝過程中勇於表態的黨內同志，告訴市民，現任市長盧秀燕做得不夠好，每個人都可以做得比她更好。

蔡其昌說，他會用最團結的陣容面對接下來7個月，一場勢均力敵但會贏的選戰。他說，自己出身在海線，在海線長大，念大學研究所在市區，研究所畢業後就在屯區，後來在山線擔任公職，這樣的生命經驗，讓自己跟這個城市纏綿悱惻、難以割捨。

蔡其昌強調，他走遍這個城市，山海屯市區都住過，所以對這個城市充滿感情與想像。台中市不需要一個公關市長，台中市需要一個會做事的市長，蔡其昌準備好了，「我會用行動力與規劃能力，將台中市打造更好，讓台中市民可以安居樂業」。 蔡其昌說，「好蔡上場」，蔡其昌要上場了，期待台中成為一個更美好的城市。

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