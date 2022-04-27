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黑貓混入玩具櫃！1歲娃見牠無反應　牠愣：我絨毛玩具？

▲小孩的玩具櫃上站了一隻「黑色絨毛娃娃」？（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲小孩的玩具櫃上站了一隻「黑色絨毛娃娃」？（圖／推特帳號yukifuri0biyori）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 16:47:07

不動還真以為是絨毛娃娃！日本一名飼主家裡養了一隻黑貓，每天都會記錄牠的生活日常，而讓大家覺得最有趣的，莫過於牠與家中小孩的互動。這天牠混入小小主子的玩具櫃裡，原本以為會引起人類注意，沒想到竟然被當成牠似乎被當成「絨毛娃娃」。

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▲推主家裡養了一隻帥氣的黑貓「Tichala」。（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲推主家裡養了一隻帥氣的黑貓「Tichala」。（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
根據飼主表示，這隻小黑貓是自己在3年多前的午夜，看見牠趴在路邊，身上還有一條臍帶，等了一會兒都沒看到母貓出現，推測應該是被遺棄的貓咪。推主抱起牠時由於牠沒有什麼體溫，原本以為牠已經成為一具屍體，沒想到觀察到牠腳微微地動了一下，因此推主趕緊用毛巾將牠包起來，並放入保溫器保暖。由於跑了好幾間超商都買不到貓用牛奶，因此推主決定用豆漿稀釋加熱，用滴管慢慢餵食。

▲推主剛撿到牠時才剛出生沒多久，兩週後臍帶掉了，眼睛也慢慢睜開，這是Tichala兩週大時的睡覺模樣。（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲推主剛撿到牠時才剛出生沒多久，兩週後臍帶掉了，眼睛也慢慢睜開，這是Tichala兩週大時的睡覺模樣。（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
小黑貓在推主的細心照顧下，14天後牠的臍帶脫落，眼睛也睜開了，為了紀念牠小小的強韌生命力，推主以漫威電影《黑豹》的主角「Tichala」替牠命名，希望牠強壯地長大。就在小黑貓順利成長的同時，牠也與飼主的小孩產生好感情，經常在一起玩遊戲。

▲Tichala經常陪小小主人一起玩耍。（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲Tichala經常陪小小主人一起玩耍。（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲或是被玩……（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲或是被玩……（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
這天Tichala看見1歲的小小主人忙著拿玩具，目睹櫃子上剛好出現一空隙，牠二話不說直接跳上去坐好坐滿，看起來就像是一尊「黑貓玩偶」一樣擺在那裡一動也不動，只靠著一雙大眼睛咕溜地看著小主人忙來忙去，就是對自己「忽視」，那表情彷彿在說：「本喵是被當作玩偶了嗎？」

▲這天Tichala看見小主人將玩具從櫃子裡拿出來露出一空隙，牠立刻跳上去坐好坐滿。（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲這天Tichala看見小主人將玩具從櫃子裡拿出來露出一空隙，牠立刻跳上去坐好坐滿。（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲Tichala：嘿嘿，我在這裡！（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲Tichala：嘿嘿，我在這裡！（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲Tichala：嗯？沒看見本喵嗎？怎麼沒有反應？（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲Tichala：嗯？沒看見本喵嗎？怎麼沒有反應？（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲Tichala：莫非是把本喵當玩具了？（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
▲Tichala：莫非是把本喵當玩具了？（圖／推特帳號yukifuri0biyori）
網友們看了照片後都笑說：「根本就是為櫃子量身打造的玩偶（誤）」、「好像《魔女宅急便》的黑貓吉吉」、「沒仔細看還以為是布偶」、「在假扮雕像？」、「黑貓真的很會偽裝」。（編輯：陳珮瑜）


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