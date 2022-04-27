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女網友蚊叮大腿　遭假擦藥真插入

▲女網友蚊叮大腿 遭假擦藥真插入（示意圖，google）
▲女網友蚊叮大腿 遭假擦藥真插入（示意圖，google）

記者鄧力軍/台中報導

2022-04-27 17:31:56

台中市盧姓男子去(110)年間看到兒子帶到農舍的女網友，因大腿被蚊子叮咬，在客廳擦藥，盧男以「客廳擦藥不好看」為由，把女網友帶到房內幫忙抹藥，但盧男酒後萌生歹念，假藉抹藥在女網友身上亂摸，最後強脫女網友內褲，假擦藥真插入，被太平分局警方依妨害性自主罪移送法辦。盧男不服台中地院判處3年6月徒刑而上訴，台中高分院本月21日判決駁回其上訴維持一審判決。

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判決指出，盧姓男子育有三名子女，其中一子在110年9月12日，邀約一名女網友前往盧男位於第一公墓旁的農舍，與朋友認識、聊天喝酒，期間女網友在外面草地，持手機與男友聊天時，遭蚊蟲叮咬。


女網友返回農舍客廳後，拿出藥膏在大腿塗抹，盧男看到兒子帶來的女網友在客廳塗藥後，熱心地要替女子塗抹藥亭膏，還稱「在客廳擦藥不好看」，並帶女子進入房間，女子沒有戒心隨盧男進入房間，盧男因酒後心生淫念，藉著抹藥亂摸女子，還把女子強抱到床上，藉著酒意，強脫女子內褲，女子不敢大聲張揚被屋外的人聽到，又無力反抗，最後防線遭攻破，被盧男性侵得逞。


盧男逞慾後，將女子內褲穿好離開房間，女子在房內哭泣時，引來其他人關心，才知女子遭盧男性侵，隨後報警由太平分局警方將盧男依妨害性自主罪將盧男移送法辦。警詢盧男不承認犯行，還辯稱，女子沒有反抗，手段不算凶殘，請求法院從輕量刑。然合議庭認為，盧男利用與被害人獨處機會性侵，造成被害人身心受創，依強制性交罪，判刑三年六月。盧男認量刑過重，上訴台中高分院，先後提出30萬至50萬元的金額與被害人和解，但被害人不願意和解。台中高分院認定被告第一次與告訴人見面，卻犯下強制性交之犯行，嚴重侵害告訴人之性自主權，對告訴人已造成難以抹滅之身心創傷，原審量刑妥適，駁回上訴，維持一審刑度。
 

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