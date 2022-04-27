持續成長！聯發科首季每股賺21.02元　毛利率衝上50.3％

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針對近期情勢，聯發科副董暨執行長蔡力行指出，近幾個月全球總體經濟面臨通膨及地緣政治風險等挑戰，不可避免地影響產業的供給及需求。儘管如此，在這樣的市場環境下，公司領先的產品組合、技術升級及各產品線市佔率拓展仍將引領公司成長。
蔡力行進一步分析聯發科三個營收類別的營運狀況，首先是手機，佔第一季營收53%，年增28%、季增13%，主要來自5G手機出貨量成長及切入旗艦機市場。不過，全球智慧型手機需求趨緩，公司預期2022年全球智慧型手機出貨量與去年持平，約為13.5億支，相較上季預估成長低個位數百分比。
然而蔡力行說，對今年全球5G手機滲透率成長至50%的看法不變，約為6.6至 6.8億支，儘管略低於上季預估的7億支，但仍較去年成長30%。對於聯發科技，受惠5G新機推出及全球市佔率成長，預期今年在中國大陸以外地區的5G出貨量將較去年倍增。
旗艦及高階產品包括天璣9000、8100及8000展現領先業界的運算、多媒體及功耗表現，多款採用天璣9000、8100及8000 晶片的智慧型手機已於第一季上市，受到消費者高度認可，其中數款手機更是熱銷機種。第二季將有更多採用天璣9000的旗艦機型上市，並在下半年推行至更多地區。
此外，預期第二季起將有更多採用天璣8000系列的高階機型出貨至中國大陸、歐洲、印度及東南亞國家等地區。至於毫米波單晶片也將如期在下半年量產，深化公司在全球市場的布局。至於4G，隨著聯發科技在全球高階機種的市佔拓展，將進一步推升全球市佔率及4G營收。在5G及4G全球拓展下，相信今年手機營收將持續成長。
接下來是智慧裝置平台，第一季約佔39%營收。在WiFi 6升級持續，以及電視與平板高階產品提升產品組合的帶動下，營收年增35%、季增7%。公司在智慧裝置平台也看到類似的技術升級趨勢，儘管近期部份市場需求趨緩，仍持續推升平均單價及營收成長。預期來自WiFi 6、5G數據機、5G平板、10GPON及4K智能電視的營收在今年皆強勁成長。
此外，聯發科今年也持續透過全球電信運營商、筆記型電腦OEM、汽車及ASIC客戶以拓展全球市佔率。受惠技術升級及市佔率成長，預期今年智慧裝置平台將強勁成長，可望為今年公司營收成長提供最大的貢獻。
在電源管理晶片方面，第一季各應用皆成長，營收較去年同期成長52%，較上一季成長21%，佔第一季營收約8%。預期5G及WiFi 6升級的相關需求，以及在快充、車用以及工業相關應用的成長將帶動今年電源管理晶片營運維持強健。
展望第二季，預期三個營收類別皆將較第一季成長，其中手機的成長率最高，主要是受惠旗艦及高階的天璣9000、8100及8000晶片放量。此外，穩健的4G 需求及WiFi業務亦支持公司營收成長。
以美金對台幣匯率 1 比 28.5 計算，聯發科預估第二季營收將在1,470億至1,570億之間，與前一季相比，約成長3%至10%，與去年相比，約成長17%至 25%。營業毛利率預估將為49%±1.5%，費用率預估將為24%±2%。
聯發科指出，公司領先且多元的產品布局使其佔有堅強的全球市場地位，以面對競爭及市場不確定性。5G、WiFi 6、10GPON、4K 智能電視的產品升級、與國際級客戶在全球市場的拓展，以及旗艦與高階市場的滲透率提升皆挹注成長機會。
聯發科持續朝著今年營收成長20%、毛利率48%至50%，以及三年營收年均複合成長率(CAGR)達中雙位數百分比(mid-teens%)的目標邁進。最後，在現金股利方面，董事會已決議通過每股73元的現金股利，總計將回饋1170億台幣予股東。