拚奪回雲林縣長 劉建國轟張麗善：連打疫苗都讓家人優先
民進黨今（27）日召開「中央執政好成績 地方推薦好人才」提名記者會，確定提名周春米參選屏東縣長、徐定禎參選苗栗縣長、劉建國參選雲林縣長、蔡其昌參選台中市長。劉建國致詞時表示，感謝前縣長蘇治芬、農委會主委陳吉仲的努力，但如果中央與地方思維無法統合，一個為家族政治利益在做事，連打疫苗都要家族成員優先施打，也難怪雲林縣幸福指數連續倒數第一名；未來希望為雲林做更多事情，讓民進黨在濁水溪以南最關鍵的第一席獲得勝利。
劉建國說，獲得民進黨徵召出戰雲林縣長，這是榮耀也是責任，「我承擔，必定全力以赴」。劉說，故鄉雲林是農業大縣，感謝前縣長蘇治芬9年任期內，為雲林縣農業首都打造基礎，創造農業產值歷史新高，造就農民相關收益成長，也感謝農委會主委陳吉仲在立院溝通，並與委員共同制定農業四法。
劉建國也提到，如果中央與地方都是為人民努力打拚，很多東西都可以慢慢統合，但如果一個願意為人民，一個為家族政治利益，那這樣沒辦法統合，也沒辦法達成一致共識，甚至就會延宕執行力。
劉建國說，六都除外，中央在前瞻計畫補助雲林縣是第一多，但是有多的中央補助下去的工程退來退去，一直在延宕，「我不知道是專業不足，還是執行力出了問題，還是忙於孕育家族政治成長而已」。
劉建國表示，已經邁入2022年，怎麼還會有重要工程要刻下自己的名字？連打疫苗都要家族成員優先施打，所以雲林縣幸福指數連續倒數第一名2次。
劉建國說，只要中央地方思維統合，達成共識提升競爭力，那麼要翻轉的機會大家很快就會看得到。競選雲林縣長不是個人政治前途的選擇，這是希望為雲林做更多事情，讓民進黨在濁水溪以南最關鍵的第一席獲得勝利。