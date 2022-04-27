怕停電！才4月就用電新高 台電分析情勢有信心穩定供電
近來天氣炎熱，昨（26）日才傳出用電量創下今年最高，用電量爆增，使備轉容量率低於10%，並亮出供電吃緊「黃燈」，所幸透過電源調度順利度過昨日下午的用電尖峰。台電今（27）日分析情勢表示，面對即將來臨的盛夏，未來用電需求會再度攀升，台電將隨時掌握電力供需變化，確認歲修機組回歸期程及穩定運轉，確保穩定供電。
台電表示，昨日用電暴增，主要是氣候高温炎熱及疫情擴大居家人數增加，尖峰負載達3590.8萬瓩，較去（2021）年4月尖峰負載的3277萬瓩，增加約314萬瓩，增幅將近10%。台電表示，目前還是4月，有部分機組還在大修，預計5月才會陸續回來，加上日前台中電廠7號機組破管解聯，供需綜合影響下，導致夜間備轉容量率偏低。
台電指出，今（27）日大觀二廠1號機及天輪5號機組已完成歲檢修工作可提升供電能力，有助於供電穩定。而根據台電官網顯示，今日下午4點50分，用電量3466.5萬瓩，使用率為95%。至於今日最大供電能力達3868.5萬瓩，仍顯示供電吃緊的黃燈。
針對5月供電情形，台電說明，今年水情好轉，水庫蓄水量高，目前德基蓄水近9成，日月潭也近滿水位，整體水文狀況相比去（2021）年相對良好，水力機組可適時支援；另外台電自去年起精進調整機組大修作業，機組將於5月陸續回歸供電系統，並將強化管控機組維修品質，以維持系統各時段供電能力。
台電表示，台電將隨時掌握電力供需變化狀況，即時因應並確保穩定供電，即使整體用電負載提升甚多，但日間有太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時也可啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應及用電大戶支援應變等多元措施，確保穩定供電。