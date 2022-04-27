COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

把握效率匡列密切接觸者　陳其邁：可憑衛生局簡訊請假

▲高雄市長陳其邁在今天防疫記者會中表示，居隔民眾可憑衛生局簡訊作為請假之依據，就地自主隔離。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁在今天防疫記者會中表示，居隔民眾可憑衛生局簡訊作為請假之依據，就地自主隔離。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-27 17:24:35

「愈早發現個案，愈可及早降低傳播率！」高雄市長陳其邁今(27)日在防疫情記者會中表示，對抗疫情時間非常重要，高市府特別將居隔流程簡化，凡居隔民眾可憑衛生局簡訊作為請假之依據，就地自主隔離。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市簡化流程，居隔民眾可憑衛生局簡訊作為請假之依據，就地自主隔離。(圖／高市府提供)
▲高雄市簡化流程，居隔民眾可憑衛生局簡訊作為請假之依據，就地自主隔離。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，當實驗室檢出個案確診，衛生局會收到報告，確診者也會同步接到簡訊通知，隨即衛生局啟動疫調及確診者自主通知，立即掌握列出密切接觸者、疫調匡列、足跡重疊自主通知，凡學校、機關、公司團體接觸者，由各機關防疫長或負責人造冊回報。

▲衛生局在啟動疫調及確診者自主通知後，凡學校、機關、公司團體接觸者，由各機關防疫長或負責人造冊回報。(圖／高市府提供)
▲衛生局在啟動疫調及確診者自主通知後，凡學校、機關、公司團體接觸者，由各機關防疫長或負責人造冊回報。(圖／高市府提供)
陳其邁說，衛生局在2至3小時會以電話或簡訊通知密切接觸者，此時「居隔民眾可憑衛生局簡訊作為請假之依據」。然後請密切接觸者自行前往採檢，如果陰性，就開始進行3+4居家隔離；如果陽性，就要通知衛生局07-7230250，請市民牢記。

▲自主健康管理與自主防疫不同處。(圖／高市府提供)
▲自主健康管理與自主防疫不同處。(圖／高市府提供)
陳其邁也強調，居隔通知書可能因為行政流程而有時間差，造成疫情破口，高雄市以衛生局簡訊作為請假之依據，是彈性的作法，可以解決一些問題。

另外，陳其邁對高雄市議會所有議員及議長表達表謝之意，他表示，開議之前向議員提到防疫期間，昨天是3+4新制上路，市府內部行政流程調整，謝謝議員們與議長的體諒，讓他有更多時間處理疫情。

陳其邁也請大家放心，因應3+4上路，3萬多支快篩試劑昨天第一時間就配發出去，由里幹事送達，其他部分中央也撥付一些試劑來。他強調，「試劑就交由市長來煩惱！」民眾不用太緊張，有接觸史、有呼吸道症狀者，可到診所就醫有免費試劑。高市府一天大概在診所發放2千至3千劑快篩，這些量能也都在先前採購範圍內。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

高市今暴增257例　陳其邁：夜間活動是整體確診比例主流

機車男見警不自覺抖動　警尾隨查獲毒品

母親節蛋糕限定登場　在家慶祝也有儀式感

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
49.07%50.93%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀