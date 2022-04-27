把握效率匡列密切接觸者　陳其邁：可憑衛生局簡訊請假

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陳其邁說，衛生局在2至3小時會以電話或簡訊通知密切接觸者，此時「居隔民眾可憑衛生局簡訊作為請假之依據」。然後請密切接觸者自行前往採檢，如果陰性，就開始進行3+4居家隔離；如果陽性，就要通知衛生局07-7230250，請市民牢記。
陳其邁也強調，居隔通知書可能因為行政流程而有時間差，造成疫情破口，高雄市以衛生局簡訊作為請假之依據，是彈性的作法，可以解決一些問題。
另外，陳其邁對高雄市議會所有議員及議長表達表謝之意，他表示，開議之前向議員提到防疫期間，昨天是3+4新制上路，市府內部行政流程調整，謝謝議員們與議長的體諒，讓他有更多時間處理疫情。
陳其邁也請大家放心，因應3+4上路，3萬多支快篩試劑昨天第一時間就配發出去，由里幹事送達，其他部分中央也撥付一些試劑來。他強調，「試劑就交由市長來煩惱！」民眾不用太緊張，有接觸史、有呼吸道症狀者，可到診所就醫有免費試劑。高市府一天大概在診所發放2千至3千劑快篩，這些量能也都在先前採購範圍內。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。