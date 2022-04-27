美德醫院引進藝術療法 精神科病友以彩筆訴說人生故事

李綜合醫療體系的美德醫院，8年前引進藝術療法，讓精神科病友學習繪畫，藉由藝術療癒身心，不僅病友情緒獲得良好控管，病友畫作在各地參展也能獲獎，成效卓著。美德醫院院長許景琦表示，病友以彩筆訴說人生故事，筆下作品有昔日與家人同遊動物園的歡樂情景，也有望著窗外盼望家人接他出院的寂寥鏡頭，繪畫成了他們抒發情感出口。





我是廣告 請繼續往下閱讀

李綜合醫療體系董事長李順安表示，李綜合醫療體系下的美德醫院，是台中海線唯一身心療養醫院，設有重症病房36床，慢性病床63床以及日間照護中心20床。醫院於8年前成立時，也成立藝術團體，首創藝術療法，目前以繪畫為主，也有書法課，未來將再引進音樂療法，讓病友身心獲得陶冶，情緒能有更好管控。





▲美德醫院引進藝術療法，廖姓病友以彩筆訴說人生故事。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.27)

美德醫院院長許景琦表示，美德醫院藝術團體進行的藝術課程，多元且具創造力，已拋開對於藝術美、醜的二分法，也跳脫美術作品的框架、規則、典範，讓住院病友在專業美術老師指導下，以彩筆訴說人生故事，創造出讓人驚艷作品。





「這是動物園的長頸鹿、還有好吃的蘋果！」廖姓病友仔細為董事長及院長說明作品內容。這幅名為「一起去動物園」畫作，色彩明亮，畫面洋溢歡樂氛圍。廖姓病友以三年時間完成，記錄的是「有一年全家人去動物園玩」，說著說著，臉上綻露笑容，歡喜掩不住，還要董事長為他評分數，董事長不吝鼓勵給了他90分高標成績。





還有一幅畫作名為「希望出院與家人吃飯」，畫中人物坐在醫院護理站往窗外遠望，因為疫情和自身病況等因素，許多病者無法回家或過年相聚，他藉由畫作訴說內心渴望，畫中流露的寂寥氛圍，讓人看了內心酸酸的。





▲美德醫院引進藝術療法，病友們以彩筆訴說人生故事，有不少讓人驚艷作品。（圖／記者金武鳳攝，2022.4.27)

醫院社工黃文欣表示，藝術團體讓病友學畫，有利於抒發情感，管控情緒，剛開始專注度只有30分鐘，越畫越有成就感，甚至可以一下午都沈迷於畫中，顯見藝術能療癒身心，目前有20名患者學畫，一周上一堂課，請專業老師指導。





院長許景琦表示，美德醫院的藝術團體，結合舒適的繪畫環境、專業工具、豐富媒材，有美術老師跟院方的全力支持下，已經連續幾年在台灣各地巡迴展出，獲得各界好評。最近美德醫院還要從美國引進音樂的輔助療法，希望配合優美音樂的陶冶，讓美德醫院成為一個有藝術生命力的專業醫療院所。



