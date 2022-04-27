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SBL／球員確診本季直接不打了　台銀提前收隊史首冠

▲SBL因球員確診本季直接不打了，台銀提前收隊史首冠。（圖／中華籃協提供）
▲SBL因球員確診本季直接不打了，台銀提前收隊史首冠。（圖／中華籃協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-27 17:29:09

中華籃協今(27)日下午宣布，SBL因有部分球隊球員陽性確診隔離人數持續增加，本會為確保參賽球隊及相關工作人員健康安全，今日召開臨時球團會議決議本屆SBL賽季提前結束，以例行賽名次決定排名。

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上週賽程結束後，部分球隊球員出現快篩結果陽性，經前往醫療院所進行PCR核酸檢測後確診展開10+7居家隔離，同隊人員因屬密切接觸者列為3+4居隔對象，導致本週比賽確定無法進行，考量到球員健康安全為首要目標，今日會議中經五支參賽球隊充分溝通，決議本屆SBL賽季提前結束，因目前例行賽名次已確定，本屆排名以例行賽名次判定。

第19屆SBL名次：第一名臺灣銀行、第二名台灣啤酒、第三名裕隆納智捷、第四名高雄九太科技、第五名桃園璞園。

已購買本週例行賽及季後賽門票之球迷，請於5月20日前洽年代售票系統辦理全額退票手續，購買年度套票之球迷5月20日前請向本會辦理退費事宜，每張退費50%面額1500元。

SBL原訂本周在台大體育館進行最後一周例行賽，此前台銀取得23勝8敗坐穩例行賽榜首，如今「疫」外發生，連季後賽都喊卡，因例行賽排名台銀提前收下總冠軍，也是隊史首冠。

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