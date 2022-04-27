51勞動節火車停駛！高市區監理所對公共運輸採替代方案

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劉育麟說，5月1日當天，高雄市區監理所與北端嘉義區監理所(北向)及南端之高雄區監理所(南向)密切聯繫，共同協助及引導旅客搭乘火車停駛替代路線，並將在該所本部成立應變中心、新左營站及南岡山捷運站等重要站點成立指揮中心，以掌握當日乘客疏運情形，務必全力將站上旅客疏運完畢。
劉育麟指出，為因應台鐵局111年5月1日勞動節多數司機員不加班火車停駛，在高雄地區之民眾如需往返台南地區，除了搭乘台灣高鐵外，高雄至岡山可由捷運紅線替代，高雄北端原鐵路各站點沿線之火車站大眾運輸，高雄市區監理所已協調高雄市政府增加一條【8046】支線公車，替代行駛於捷運南岡山至台南，約每30分鐘發車一班，替代原岡山車站以北之岡山、路竹、大湖、中洲、仁德、保安及台南車站。
劉育麟並指出，高雄往台南計有火車站16站，捷運紅線及市區公車可涵蓋捷運南岡山以南9站，捷運南岡山以北7站，規劃8046支線開行72班，以直截方式行駛，縮短行駛時間，而台南-高雄區間城際運輸，其特性為距離短、旅次多，高市所盤點岡山以北沿線7座車站，現有8046市區客運路線日駛10班，將由高雄客運新增支線因應，配合台鐵首末班次時間，南岡山北上部分班次時間為早晨05:40至晚間23:30，南下部分發車時間為早晨05:30至晚間23:00，約每半小時發車1班，約可疏運3280人，至於高雄往屏東、台東的旅客，可在新左營搭乘0962往台東，0963往潮州、台東，0965往屏東，而在高雄火車站則有0961往台東，0964往鳳山、屏東，旅客可多加利用搭乘。