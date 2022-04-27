今晚花東留意大雨夜襲！五一連假變天 全台有雨北部濕涼
今（27）日各地依舊相當悶熱，屏東三地門下午出現攝氏37.7度高溫，午後花東沿海地區及各山區有零星雨勢出現。中央氣象局指出，目前影響台灣的東北風預計會持續到明（28）日清晨，迎風面的基隆北海岸、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其花東地區可能有局部較大雨勢發生機率，請民眾要特別留意，其他地區維持多雲到晴。這波比較穩定的天氣可持續到週五（4/29）上午，到了週五下半天開始到週六（4/30）將有一道微弱鋒面掠過北部海面，緊接著下週日（5/1）開始東北季風再增強，加上南方雲系北移帶來水氣，五一連假中後段一直到下週三（5/4）各地天氣都不穩定，民眾假期間安排活動要注意天氣變化。
氣象局預報員黃恩鴻指出，明日白天開始東北風減弱，除了東半部地區偶有零星短暫陣雨以外，其他地區都是多雲到晴的穩定天氣，午後西半部山區有局部短暫陣雨，西半部地區高溫可達攝氏30到34度，感覺相當悶熱，氣象局也持續針對台南、高雄、屏東進山區或河谷發布高溫橙色燈號警示，提醒有連續出現攝氏36度高溫機率，請民眾中午前後盡量減少外出活動。
這波穩定天氣可持續到週五上午，週五下半天開始到週六有一道微弱鋒面掠過北部海面，配合東北風轉強，迎風面的北部及東半部地區天氣不穩定，將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，北台灣高溫也會略降到攝氏24到28度，中南部地區不受影響，依舊維持多雲到晴，高溫約攝氏31到33度。
黃恩鴻說，比較大的天氣轉變將落在下週日勞動節當天，受到東北季風再增強影響，北部及東北部地區天氣明顯轉涼，高溫僅剩攝氏20到22度左右，且迎風面的北部及東半部地區降雨轉趨明顯，下週一到週三受到南方雲系北移影響，不只北部及東半部地區有陣雨，中南部地區也有局部短暫陣雨，各地雨勢可能相當明顯，北台灣天氣相對濕冷，請民眾要留意天氣變化。
氣象局預估，目前數值模式預估，南海一帶在週末有機會有熱帶擾動發展出來，有機會進一步發展成熱帶性低氣壓或颱風，但實際對台灣陸地天氣影響還有待觀察，不過將會提供不少水氣北抬，氣象局正密切觀察中，也請民眾留意最新天氣預報。