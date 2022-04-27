聯醫篩檢量能恐崩潰！柯文哲：未來快篩陽性「視同確診」
今（27）日確診新增8822人，台北市聯合醫院7個社區篩檢站面臨爆量問題，議員林亮君今（27）日質詢時，提及未來聯醫醫療量能恐不足，北市府應整合其他地區醫院、醫學中心設置篩檢站；對此，市長柯文哲坦言，目前沒有找過其他醫院，如果未來確診數字持續增加，「快篩陽性就要視同陽性確診。」
柯文哲日前表示，如果什麼都不改變，北市5月7日單日確診會破萬；林亮君指質疑，市長是否有拜託其他地區醫院、醫學中心協助設置採檢站？
對此，柯文哲表示「沒有」，同時指出PCR量能沒有這麼大，「如果確診數字持續增加，快篩陽性就視同陽性」。
此外，柯文哲昨天拋出醫療量能若無法控制，必要的話「軟性封城」，引發不少議論，柯文哲今天也提出最新說明，軟性封城就和去年6月一樣，即「三級警戒」，但進行時間沒有標準答案。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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