盼中央核准居隔轉型草案 新北強調：此方案並非「0+7」
本土的疫情延燒，新北市今（27）日新增個案飆破3000人大關，新增3241例的確診病例，而為了減少公衛的負擔，釋出人力照顧中重症的患者及居家照護，新北市也推出居隔轉型的試辦草案；侯友宜強調，7日的自我居隔，有緊急需求經快篩陰後，始能外出。
侯友宜指出，新北居隔轉型試辦的草案，可減少公衛的負擔，釋出人力照顧中重症的患者及固守居家照護，7日內的自我居隔均以在家為原則，非必要不得外出，仍以「居家辦公」為優先，需下載社交距離APP；如因必要外出，必須於24小時內為快篩陰性，外出的期間，禁止搭乘大眾運輸、與他人共食及出入餐廳、參加活動或聚會，全程需配戴口罩，嚴格落實加強版的自主健康管理。
衛生局長陳潤秋補充，新北居隔轉型試辦的草案，需要中央的核准才能實施，居隔的轉型其實還是居隔，民眾有緊急的需求時可自我協助，經快篩陰後始能外出，盼透過國民的自律，保全公衛的醫療量能；此方案並不是外界所說「0+7」，7天自我居隔的轉型，過程中參考很多以往限制，包括加強版自主健康管理、自我防疫的參數，一旦中央核准後，就能公告及相關的罰則。
針對台北市長柯文哲有考慮「軟性封城」的看法？侯友宜直言，新北市從來沒討論這件事，目前面對疫情大家都全力以赴，守好疫情、做好本份該做的事情，讓市民能夠在轉型，從清零到與病毒共存的過程中，能安全、安心轉換過來，「新北市目前沒有就這部分討論過。」
※【NOWnews 今日新聞
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