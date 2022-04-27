居隔3+4「防疫補償」僅3000！衛福部：自主防疫期不能領
指揮中心宣佈，即日起密切接觸者居隔縮短為「3+4」天，不過從2020年6月開始，只要是隔離者，就能請領一天1000元的防疫補償金，不少民眾好奇改為「3+4」天，其中自主防疫期是否還能請領？對此，衛福部回應，後4天依照規定快篩陰性者，可外出工作，因此不能請領，如果是快篩陽性，依然能領。
根據指揮中心規定，居隔縮短為「3+4」天，前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出，第4天開始為自主防疫期，每天進行快篩，如果是陰性者，可外出工作及採買生活必需品，但是不能去餐廳內用、聚餐，以及前往人潮擁擠處。
有民眾質疑後4天的自主防疫期，是否也能請領每日1000元的防疫補償金？對此，衛福部回應，自主防疫期快篩陰性，可以外出工作，因此狀態是已經解除隔離，所以不得請領，如果是快篩陽性，依然能領。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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