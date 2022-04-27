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斯里蘭卡瀕破產！中國僅撥3千萬救助　坐等時機以債轉股

▲斯里蘭卡遭逢嚴重經濟衰退，無力償還外債，最大債權國中國僅願意撥3100萬元進行緊急人道援助。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡遭逢嚴重經濟衰退，無力償還外債，最大債權國中國僅願意撥3100萬元進行緊急人道援助。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-27 20:43:57

斯里蘭卡金融危機的惡化，除了新冠肺炎疫情和俄烏戰爭打擊，導致失去茶葉以及觀光的收入外，最重要的還是身陷中國「一帶一路」債務陷阱，國內面臨嚴重政治與經濟問題，日前斯里蘭卡又緊急向中國請求25億美元的經濟援助，為此中方則回應僅提供3100萬的緊急人道主義援助。

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斯里蘭卡遭逢嚴重金融危機，外匯見底下國內頻發經常性停電，食物、燃料也嚴重短缺，民眾爆發大型示威抗議活動換來當局的宵禁管制。目前中國是斯里蘭卡最大雙邊債權國，近年來中國說服開發中國家加入「一帶一路」基礎建設計畫，營造「開發中國家可靠朋友」的形象，然而多年舉債下來斯里蘭卡如今欠了510億美元的外債，中國則是主要的債權國，佔了其中的110億元。

▲斯里蘭卡民眾不滿政府處理國家經濟危機的方式，群起示威，結果演變成暴力事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡民眾不滿政府處理國家經濟危機的方式，群起示威，結果演變成暴力事件。（圖／美聯社／達志影像）
面臨破產的斯里蘭卡政府自今年初就不斷公開向中國請求提供紓困資金、與中國外交部長王毅會晤商談，希望能夠「借新還舊」或能夠向後推延繳款期限，但中方為此並無多做回應斯里蘭卡財政部長薩布里（Ali Sabry）國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank）等機構進行接觸，針對援助借貸相關事項進行談判，然而過去斯里蘭卡在2016年就曾向IMF要求緊急資金，現在IMF要求斯國當局必須提出一項可持續的債務計畫才會考慮借款。

根據《日經亞洲評論》和《美國之音》報導，過去斯國總統戈塔巴亞･拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在內的斯里蘭卡領導人一再公開向中國請求援助，但往往遭到「無聲卡」對待，否則就是以租借深水港等「以債作股」計畫，讓中國取得主要股權。

▲斯里蘭卡正面臨1948年脫離英國獨立以來最痛苦的經濟衰退，政府因為外匯存底不足，無力支付進口費用，民眾缺少燃料、電力、食物、藥物和其他用品好幾個星期。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡正面臨1948年脫離英國獨立以來最痛苦的經濟衰退，政府因為外匯存底不足，無力支付進口費用，民眾缺少燃料、電力、食物、藥物和其他用品好幾個星期。（圖／美聯社／達志影像）
斯里蘭卡新聞部長戈達赫瓦（Nalaka Godahewa）表示，如今中國已向斯里蘭卡提議債務再融資選項，也決定提供3100萬美元的緊急人道主義援助，但一切討論仍在早期階段。

報導內指出，印度馬諾哈爾·帕里卡爾國防研究與分析研究所（Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses）副研究員蘇塔納（Gulbin Sultana）認為，中國不願幫助斯里蘭卡是不想替其他大量債務國開先例，加上斯里蘭卡如今處在不利位置，正好是個能達成「債轉股」加深控制該國的好時機。
 

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