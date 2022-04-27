德國唾液快篩「30台幣」！高嘉瑜籲中央放寬進口 網盛讚
國內疫情升溫，快篩試劑一劑難求，指揮中心今宣布家用快篩實名制明（27）日起上路，以單雙號分流，但有造成搶購的風險，民進黨立委高嘉瑜指出，歐洲唾液快篩試劑，要價才一歐元（約台幣30元），呼籲衛福部進速放寬進口。
高嘉瑜指出，去年7月就收到在德國的台灣友人建議，請食藥署放寬快篩試劑的認證及准許自國外寄送回台，目前德國人每天都快篩後才出門，因他們隨處可購得的唾液快篩試劑，要價才一歐元，約合台幣30元。
高嘉瑜說，快篩劑供不應求而且價格高昂，她希望衛福部能放寬讓國外已取得歐盟或國際認證、便宜可靠的唾液快篩試劑進口，以及自用免稅優惠，造福國人。
不少網友看見紛紛給予肯定，留言表示「民進黨剩沒幾個人敢講真話」、「贊成唾液快篩」、「誠心盼望民進黨高層能像高立委一樣，在防疫措施上多用點心多為人民想想」、「謝謝委員 我不想挖鼻子」等語。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。