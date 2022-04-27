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高市府毒防局開案輔導　助8幼童5家長遠離毒品殘害

▲高市府毒防局成立藥癮者婦幼專組輔導，強化藥癮者家戶內育有12歲以下孩童之照顧狀況。（示意圖與內文無關／高市府毒防局提供）
▲高市府毒防局成立藥癮者婦幼專組輔導，強化藥癮者家戶內育有12歲以下孩童之照顧狀況。（示意圖與內文無關／高市府毒防局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-27 23:15:32

高雄2個月大呂姓男嬰109年11月10日意外身亡，體內驗出安毒反應後，高雄市政府警察局婦幼警察隊隨即逮捕家長，並救出屋內8名孩童。高雄市政府毒品防制局立即對孩童家長進行開案輔導，並給予全國唯一加碼的戒癮醫療及優生保健補助，幫助一家人遠離毒品殘害。且經社會局配合安置8名幼童，孩童目前就學、就托及生活都很穩定。

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▲高市毒防局開案輔導助8幼童5家長遠離毒品殘害。（照片為示意圖，非當事人）。（圖／高市府毒防局提供）
▲高市毒防局開案輔導助8幼童5家長遠離毒品殘害。（示意圖與內文無關／高市府毒防局提供）
高雄一名2月大的男嬰前年猝死，驗屍後竟發現他的體內有毒品反應，檢警入屋搜查後發現屋內有安非他命、吸食器、殘渣袋等物，還有8名幼童同住屋內。這些無辜孩童體內全被驗出有安非他命，且有體重過輕、發展遲緩現象，懷疑是長期接觸毒煙所致。

毒防局指出，死亡男嬰因驗出涉毒反應，案經檢警於去年3月搜索家長住家，發現8名兒童在吸毒環境，部分有發展遲緩，社會局配合檢警偵辦緊急強行安置，毒防局也立即對5位家長進行開案輔導，提供心理諮商及醫療戒癮服務，並給予毒防局全國唯一加碼的戒癮醫療及優生保健補助。家長均積極配合戒癮療程，並有穩定之工作，目前持續輔導中。

毒防局說，吸毒的4名大人都已完成毒品勒戒，目前在等候判決，而8名兒童經過治療也被安排轉學至國小或幼兒園就讀，適應新的環境。

毒防局也於110年採行二大優先「兒少健康安全優先」、「技能培訓優先」與二大機制「個案家庭環境風險評估」、「立即通報」，以強化兒少保護，避免遭受毒品危害，並建置「高雄市藥癮者家庭未成年子女跨網絡合作服務模式」，毒防局強化藥癮者家戶內育有12歲以下孩童之照顧狀況，截至目前毒防局轉介社會局18案，社會局轉介毒防局15案，進行跨網絡單位合作共案輔導。

另毒防局也特別發展個案家系圖，交叉比對藥癮者關聯成員關係，及早啟動兒少風險辨識，建立更精進的共案服務模式，避免毒品世代複製。並成立藥癮者婦幼專組輔導，於110年入圍衛福部之健康平等獎。

毒防局呼籲，發現疑似兒少照顧不當情事，請立即通報113，毒癮問題請撥打24小時免付費毒防諮詢專線0800-770-885（請請您 幫幫我）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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