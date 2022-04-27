高市府毒防局開案輔導　助8幼童5家長遠離毒品殘害

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毒防局指出，死亡男嬰因驗出涉毒反應，案經檢警於去年3月搜索家長住家，發現8名兒童在吸毒環境，部分有發展遲緩，社會局配合檢警偵辦緊急強行安置，毒防局也立即對5位家長進行開案輔導，提供心理諮商及醫療戒癮服務，並給予毒防局全國唯一加碼的戒癮醫療及優生保健補助。家長均積極配合戒癮療程，並有穩定之工作，目前持續輔導中。
毒防局說，吸毒的4名大人都已完成毒品勒戒，目前在等候判決，而8名兒童經過治療也被安排轉學至國小或幼兒園就讀，適應新的環境。
毒防局也於110年採行二大優先「兒少健康安全優先」、「技能培訓優先」與二大機制「個案家庭環境風險評估」、「立即通報」，以強化兒少保護，避免遭受毒品危害，並建置「高雄市藥癮者家庭未成年子女跨網絡合作服務模式」，毒防局強化藥癮者家戶內育有12歲以下孩童之照顧狀況，截至目前毒防局轉介社會局18案，社會局轉介毒防局15案，進行跨網絡單位合作共案輔導。
另毒防局也特別發展個案家系圖，交叉比對藥癮者關聯成員關係，及早啟動兒少風險辨識，建立更精進的共案服務模式，避免毒品世代複製。並成立藥癮者婦幼專組輔導，於110年入圍衛福部之健康平等獎。
毒防局呼籲，發現疑似兒少照顧不當情事，請立即通報113，毒癮問題請撥打24小時免付費毒防諮詢專線0800-770-885（請請您 幫幫我）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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