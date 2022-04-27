左擁導彈、右偕嬌妻！金正恩大秀軍事肌肉　誓言強化核武

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這是北韓第四次在夜間舉行閱兵式，也是第一次在人民革命軍建軍紀念日進行閱兵，自從2020年10月勞動黨建黨75周年的閱兵式開始，北韓便改變過去上午10點閱兵傳統，接連選擇在夜間或凌晨舉行閱兵式，而今年在金正恩旨意下，北韓已經試射了多枚導彈，包含自2017年以來首次試射該國已知最大的洲際彈道導彈，導致朝鮮半島的緊張局勢再次加劇。
《韓聯社》則分析指出，金正恩提到的「侵害北韓的根本利益」意味著擴大核武使用條件，北韓可能將從過去擁核自衛的立場，轉為率先動用核武器的戰略；南韓軍方推測，本次閱兵動用250多件裝備、兵力2萬人，還展示3月試射的「火星-17」型洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈等多種武器，應是有史以來規模最大的閱兵活動。
此外，當天偕同金正恩與會的「第一夫人」李雪主的出席背後有別有深意，過去北韓領導人們如金正恩的祖父金日成、父親金正日，第一夫人往往是不會出席這種場合，被刻意「神隱」，但當天金正恩與李雪主卻共同穿上亮眼的純白套裝，存在感相當強烈。
報導指出，金正恩和李雪主在勞動黨中央委員會宴請多位軍方高層將領，共同觀看北韓軍人的跳傘表演。首爾專門研究北韓的學術機構「北韓大學院大學校」副校長楊武鎮（音譯）分析指出，第一夫人出席與領導人共同出席公開場合實為罕見，但李雪主卻多次聯袂出席大小活動，有意凸顯自己是「北韓第一夫人」的形象，從2018年就參加過閱兵式，象徵著金正恩有意樹立自己是正常國家領導人的形象。