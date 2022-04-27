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封城太嚴心生退意！上海外國人試圖逃走遭「大白」抓回家

▲為了及早落實清零，上海嚴格的封城措施就連住在當地的外國人也受不了，甚至有民眾崩潰試圖出逃。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了及早落實清零，上海嚴格的封城措施就連住在當地的外國人也受不了，甚至有民眾崩潰試圖出逃。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-27 23:28:59

中國對上海的嚴格封控防疫將近一個月，疫情尚未出現明顯轉折，上海多處卻先爆發封城下物資匱乏的缺糧危機，不少民眾在網路上回報災情卻接連遭「刪帖」，就連外國人也被封到身心俱疲、心生去意，甚至一度傳出有外國男子企圖逃出封控區域，遭上海防控人員攔下，男子更崩潰用中文大喊「我要死」。

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根據《自由亞洲電台》報導，上海嚴格封城措施下亂象頻傳，不僅國內民眾大喊吃不消，就連赴滬工作的外國人也心生去意，一名外國男子就因為情緒不穩試圖奔逃出上海的封控區域，影片中該名外國男子遭到多名「大白」攔下，封控人員警告他「你在中國，就要遵守中國的法令」，男子一度崩潰以中文大喊「我要死」，防控人員則無奈回應「你要死，不能死在這裡」。

▲上海封城下，有外國男子試圖出逃被抓大喊「我要死」遭防控人員攔下。（圖／翻攝自《自由亞洲電台》）
▲上海封城下，身穿灰衣的外國男子試圖出逃被抓大喊「我要死」遭防控人員攔下。（圖／翻攝自《自由亞洲電台》）
香港福克斯傳媒旗下的《這是上海》調查950名在上海的外國受訪者，其中48％表示，如果不是馬上離開，也會在一年之內離開上海；37％受訪者則表示將會堅持到疫情結束，看看上海情況是否會有所好轉再決定去留，表達有意離開上海的受訪者總計超過8成。

此外，有31％受訪者表示，離開中國後會選擇回到母國，22％受訪者則說離開上海後會到其他亞洲國家；《法廣》則另引資料指出，上海的外國企業中也有部分企業受官方的防疫態度與政策影響，有意準備撤離上海。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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